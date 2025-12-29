Chưa xóa khai tử cho người phụ nữ giả chết suốt 5 năm để trục lợi bảo hiểm

Ngày 29/12, lãnh đạo UBND phường Quang Trung (tỉnh Thanh Hóa) cho biết, liên quan đến vụ việc Nguyễn Thị Thu (41 tuổi, trú tại tổ dân phố 3 Phú Sơn) giả chết suốt 5 năm rồi bất ngờ trở về, đến thời điểm hiện tại, địa phương vẫn chưa thể xóa khai tử cho trường hợp này.

Nguyên nhân là do địa phương đang chờ kết luận chính thức từ cơ quan điều tra, từ đó mới có căn cứ thực hiện các thủ tục tiếp theo theo quy định.

Trước đó, theo kết quả điều tra, năm 2017, Nguyễn Thị Thu ly hôn chồng và về sống cùng mẹ đẻ tại tổ dân phố 3 Phú Sơn. Trong thời gian này, Thu đi làm ăn tại các tỉnh phía Nam và mua 4 gói bảo hiểm của Công ty TNHH Bảo hiểm nhân thọ P. và Công ty CP Bảo hiểm nhân thọ P.H.

Đến năm 2020, khi phát hiện bản thân mắc bệnh ung thư, Thu nảy sinh ý định giả chết để chiếm đoạt tiền bảo hiểm.

Thu đã bàn bạc với mẹ là bà Trần Thị Thập để xây dựng một kịch bản giả chết hết sức tinh vi. Theo kịch bản, Thu sẽ uống thuốc ngủ, vào nhà tắm giả bị ngã dẫn đến đột tử. Để tránh bị phát hiện, hai mẹ con thuê một thầy cúng ở xã Hoạt Giang (Thanh Hóa; người này đã mất năm 2022) hỗ trợ thực hiện các nghi thức mai táng giả.

Hai mẹ con Thu tại cơ quan công an. Ảnh: CACC

Sáng 7/6/2020, Thu uống thuốc ngủ, vào nhà tắm giả bị ngã úp mặt xuống sàn, sau đó lên giường nằm giả chết. Gia đình thông báo với chính quyền địa phương và họ hàng rằng Thu tử vong do “đột tử” để phối hợp tổ chức an táng. Việc khâm liệm được tiến hành nhanh chóng, kín đáo, chỉ có mẹ con Thu và người thầy cúng biết sự thật.

Khoảng nửa đêm hôm đó, Thu tỉnh dậy và bí mật rời khỏi nhà, đến ở tạm tại nhà thầy cúng, sau đó tiếp tục vào tỉnh Đồng Nai làm ăn. Với kịch bản được dàn dựng tinh vi, chính quyền địa phương, người dân và cả họ hàng, người thân đều không hay biết. Một đám tang thực sự đã được tổ chức cho người “chết giả”, với đầy đủ nghi thức, bà con, hàng xóm đến phúng viếng, đưa tiễn và chôn cất.

Sau khi Thu “qua đời”, ngày hôm sau, bà Thập đến UBND phường Phú Sơn (cũ) làm thủ tục khai tử với nguyên nhân “đột tử” và được cấp trích lục khai tử số 80/TLK-BS. Sau đó, bà Thập liên hệ với các nhân viên bảo hiểm để làm thủ tục chi trả quyền lợi bảo hiểm cho Thu.

Khám xét nơi ở của bà Thập, cơ quan điều tra thu giữ một thông báo của Công ty TNHH Bảo hiểm nhân thọ P. về việc chi trả 3 gói bảo hiểm với tổng số tiền hơn 682 triệu đồng và một thông báo của Công ty CP Bảo hiểm nhân thọ P.H. với số tiền 600 triệu đồng.

Liên quan đến vụ việc, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa đã ra quyết định khởi tố vụ án “Gian lận trong kinh doanh bảo hiểm”; đồng thời ra quyết định tạm giữ hình sự đối với Trần Thị Thập và Nguyễn Thị Thu để phục vụ công tác điều tra.