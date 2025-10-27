Bị đâm tử vong khi tham gia giải quyết mâu thuẫn

Ngày 27-10, thông tin từ Công an tỉnh Ninh Bình cho biết Cơ quan Cảnh sát điều tra (Phòng Cảnh sát hình sự) Công an tỉnh này vừa phối hợp với các cơ quan chức năng bắt giữ 6 thanh niên (có độ tuổi từ 18 đến 24 tuổi) để điều tra, làm rõ hành vi "giết người" và "gây rối trật tự công cộng" khiến 1 thanh niên bị đâm tử vong.

Nhóm thanh niên hẹn giải quyết mâu thuẫn khiến 1 thanh niên bị đâm tử vong. Ảnh: Công an Ninh Bình

Nhóm đối tượng bị bắt giữ gồm: Nguyễn Thành Long (SN 2007, ngụ phường Kim Bảng, tỉnh Ninh Bình); Phan Duy Huy, Hà Thế Bảo, Tống Quang Đại, Đinh Văn Khuyến (đều SN 2004), Ngô Trí Sỹ (SN 2007), cùng ngụ tỉnh Nghệ An.

Theo Công an tỉnh Ninh Bình, do mâu thuẫn trong quá trình lao động tại một công ty thuộc Trung tâm công nghiệp GNP Đồng Văn III (phường Đông Văn, tỉnh Ninh Bình), khoảng 10 giờ, ngày 25-10, Nguyễn Thành Long sử dụng tài khoản mạng xã hội nhắn tin hẹn Hà Thế Bảo giải quyết mâu thuẫn.

Quá trình gặp nhau đã xảy ra đánh nhau giữa nhóm của Nguyễn Thành Long và Hà Thế Bảo, sau đó Nguyễn Thành Long sử dụng dao đâm tử vong B.T.H. (SN 2007, ngụ xã Mường Động, tỉnh Phú Thọ), là người tham gia cùng nhóm Hà Thế Bảo.

Công an lấy lời khai của Nguyễn Thành Long. Ảnh: Công an Ninh Bình

Ngay sau khi nhận được tin báo, Công an tỉnh Ninh Bình đã chỉ đạo Phòng Cảnh sát hình sự khẩn trương phối hợp với các cơ quan chức năng tiến hành các biện pháp điều tra, truy xét, bắt giữ các đối tượng gây án, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Với tinh thần quyết liệt tấn công, trấn áp tội phạm, sau 3 giờ áp dụng đồng bộ các biện pháp điều tra, truy xét, các đối tượng đã bị bắt giữ.

Hiện, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Ninh Bình đang tiếp tục điều tra, làm rõ.