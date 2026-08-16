Người phụ nữ giả vờ hẹn hò, báo Công an bắt kẻ cướp

Ngày 15/8, Công an phường Đạo Thạnh cho biết, đã phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Đồng Tháp tiến hành công tác thực nghiệm hiện trường, điều tra vụ cướp tài sản xảy ra tại khu vực quảng trường Hùng Vương.

Cơ quan Công an đã tạm giữ đối với Nguyễn Thành Nam (SN 1993, ngụ xã An Thạnh Thủy) để điều tra về hành vi nói trên.

Cơ quan Công an thực nghiệm hiện trường vụ cướp tài sản.

Trước đó, chị Đ.T.M.C. (SN 1993, ngụ xã Long Hưng) trình báo có quen biết qua mạng xã hội Facebook với một nam thanh niên (sau này xác định là Nam) và hẹn gặp tại khu vực quảng trường.

Khi gặp nhau, Nam chở chị C. ra khu vực bờ kè quảng trường, chờ đến đoạn đường vắng đã quật ngã, bóp cổ và dọa giết nếu nạn nhân la lớn. Chị C. không còn chống cự, đối tượng cướp chiếc điện thoại di động và số tiền khoảng 800.000 đồng rồi bỏ trốn.

Sau sự việc, chị C. chưa trình báo cơ quan Công an mà sử dụng tài khoản khác để tìm Facebook của đối tượng và tiếp tục hẹn gặp mặt. Khi đối tượng đồng ý, chị C. đã trình báo cơ quan Công an bắt giữ. Qua làm việc, đối tượng thừa nhận hành vi cướp tài sản của nạn nhân.

Qua test nhanh, Nam dương tính với chất ma túy. Cơ quan Công an đã thu hồi chiếc điện thoại của nạn nhân do đối tượng giao nộp.