Triệt xóa thêm hai đường dây cá độ bóng đá trăm tỷ mùa World Cup 2026

Công an TP. Đà Nẵng cho biết, Phòng Cảnh sát hình sự (CSHS) vừa chủ trì, phối hợp Công an phường Thanh Khê triệt xóa thành công đường dây tổ chức đánh bạc, đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá trên không gian mạng quy mô lớn.

Các đối tượng trong đường dây cá độ bóng đá bị công an triệu tập. Ảnh CA

Trước đó, qua công tác nghiệp vụ, lực lượng CSHS phát hiện Đặng Đoàn Ngọc Tuấn (SN 1983) và Văn Anh Quốc (SN 1990, cùng trú phường Thanh Khê, TP. Đà Nẵng) có dấu hiệu tổ chức hoạt động cá độ bóng đá. Nhận định đây là đường dây hoạt động chuyên nghiệp, quy mô lớn, sử dụng nhiều thủ đoạn tinh vi để đối phó lực lượng chức năng, Phòng CSHS đã xác lập chuyên án, tập trung xác minh, thu thập tài liệu, chứng cứ.

Đến ngày 11/7, Phòng CSHS phối hợp Công an phường Thanh Khê huy động 50 cán bộ, chiến sĩ, chia thành 7 tổ công tác đồng loạt triển khai các mũi đấu tranh. Qua đó, lực lượng công an bắt giữ, triệu tập 7 đối tượng gồm: Đặng Đoàn Ngọc Tuấn, Văn Anh Quốc, Đào Ngọc Kông Thiện (SN 1987), Lê Nguyễn Thanh Lâm (SN 1994), Lê Văn Lộc (SN 1976), Đỗ Minh Đức (SN 1978), cùng trú phường Thanh Khê và Nguyễn Điển Thuận (SN 1990, trú phường Hòa Khánh, TP. Đà Nẵng).

Đối tượng Văn Anh Quốc

Theo điều tra ban đầu, từ tháng 4/2026, Tuấn và Quốc sử dụng các tài khoản cá độ bóng đá trên mạng, sau đó chia tách thành nhiều cấp gồm Master (đại lý cấp 1), Agent (đại lý cấp 2) và Member (người chơi) để giao cho các đối tượng quản lý, tổ chức hoạt động cá cược.

Các đối tượng phân công vai trò chặt chẽ, sử dụng phương tiện kỹ thuật và công nghệ cao, thường xuyên thay đổi phương thức hoạt động nhằm tránh sự phát hiện của cơ quan chức năng. Đồng thời, chúng sử dụng nhiều tài khoản và "điểm trung chuyển" để giao dịch, luân chuyển tiền thắng, thua nhằm che giấu dòng tiền.

Bước đầu, cơ quan điều tra xác định từ tháng 4/2026 đến thời điểm bị triệt xóa, đường dây này đã tổ chức đánh bạc với tổng số tiền giao dịch gần 60 tỷ đồng. Riêng trong thời gian diễn ra World Cup 2026, từ ngày 7/6 đến 11/7, số tiền cá độ phát sinh khoảng 20 tỷ đồng.

Tang vật thu giữ gồm 8 điện thoại di động cùng hơn 700 trang tài liệu thể hiện lịch sử cá độ bóng đá và nhiều dữ liệu điện tử phục vụ công tác điều tra.

Các đối tượng trong vụ án tại cơ quan điều tra.

Cơ quan CSĐT - Công an TP Hải Phòng cũng vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Xuân Trần Minh (SN 1993, trú tại TP Huế) về tội “Tổ chức đánh bạc”.

Đồng thời, khởi tố bị can, bắt tạm giam 5 đối tượng về tội “Đánh bạc”, gồm: Nguyễn Huy Hoàng (SN 1984), Nguyễn Anh Dũng (SN 1985), Lê Văn Kim (SN 1977), Nguyễn Phúc Hiếu (SN 2000) và Phạm Quốc Vượng (SN 1981, cùng trú tại TP Hồ Chí Minh).

Theo cơ quan điều tra, qua công tác nắm tình hình và triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, cảnh sát phát hiện một đường dây có dấu hiệu tổ chức đánh bạc và đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá qua mạng Internet.

Cầm đầu đường dây cá độ này là Nguyễn Xuân Trần Minh. Hắn sử dụng tài khoản cá cược cấp đại lý trên website: bong88.com, agbong88.com… rồi phân chia thành nhiều tài khoản cấp dưới giao cho các đối tượng khác quản lý, sử dụng nhằm tổ chức cho nhiều người tham gia đánh bạc.

Bước đầu, cảnh sát xác định, đường dây tổ chức đánh bạc và đánh bạc do Minh cầm đầu có tổng số tiền giao dịch khoảng 45 tỷ đồng.

Hiện các vụ án đang được mở rộng điều tra, làm rõ hành vi của các đối tượng liên quan.