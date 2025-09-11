Bí mật sau những khoản vay của "nữ quái" từng làm điều dưỡng

Ngày 11-9, TAND TP Huế mở phiên tòa sơ thẩm xét xử vụ án "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" đối với bị cáo Thạch Thị Loan (SN 1985, trú tại TP Huế), nguyên là điều dưỡng tại một bệnh viện lớn ở Huế. Loan bị tuyên phạt 9 năm tù, buộc trả lại số tiền hơn 10 tỉ đồng cho 2 bị hại.

"Nữ quái" từng làm điều dưỡng tại bệnh viện nhận 9 năm tù về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Năm 2019, lợi dụng mối quan hệ đồng hương Hà Tĩnh tại Huế, nữ điều dưỡng Thạch Thị Loan nhiều lần vay tiền của chị Trần Thị Hồng Thúy (SN 1979; trú tại phường Kim Long, TP Huế) để kinh doanh bất động sản và cho người khác vay lại nhằm hưởng chênh lệch. Thời gian đầu Loan rất giữ chữ tín khi luôn trả lãi và gốc đúng hẹn, tạo được lòng tin.

Đến năm 2020, hoạt động kinh doanh thua lỗ, Loan mất khả năng cân đối tài chính. Đầu năm 2022, nữ điều dưỡng này tiếp tục vay tiền theo hình thức "lấy chỗ sau trả chỗ trước" khiến số nợ ngày càng lớn.

Từ ngày 27-4-2022 đến 23-9-2022, với thủ đoạn gian dối, bịa lý do cần tiền mua đất, đáo hạn ngân hàng, nữ điều dưỡng đã 10 lần vay hơn 8 tỉ đồng của chị Thúy rồi chiếm đoạt.

Ngoài ra, ngày 31-8-2022, do cần tiền trả nợ, Loan tiếp tục dựng chuyện cần vốn gấp để đáo hạn ngân hàng và thông qua sự giới thiệu của chị Thúy đã vay của anh Hồ Thiên Minh (SN 1983, nhân viên ngân hàng tại Huế) số tiền 2 tỉ đồng. "Nữ quái" này ký hợp đồng vay, cam kết trả trong ngày nhưng sau đó không thực hiện, chiếm đoạt toàn bộ số tiền của anh Minh.