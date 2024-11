Đặt bẫy cờ bạc bịp rồi cho nạn nhân uống ma túy để quên việc mất 700 triệu đồng

Công an tỉnh Hải Dương đã ra quyết định khởi tố vụ án, quyết định khởi tố bị can và lệnh bắt bị can để tạm giam với đối tượng Đinh Trọng Thủy (SN 1966), trú tại phường Bình Hàn, TP Hải Dương, tỉnh Hải Dương về tội “Tàng trữ, sử dụng trái phép chất phóng xạ”.