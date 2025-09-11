'Chị đại' ở Gia Lai huy động đàn em chặn đường chém người

Đối tượng Nguyễn Thị Thanh Huệ cùng đồng bọn.

Ngày 11/9, Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an tỉnh Gia Lai cho biết, đã tạm giữ hình sự đối tượng Nguyễn Thị Thanh Huệ (SN 1997, trú tại phường Diên Hồng) cùng 5 đối tượng khác để điều tra các hành vi cố ý gây thương tích, gây rối trật tự công cộng, tàng trữ trái phép súng, đạn, ma túy...

Trước đó, khoảng 22h30 ngày 6/9, anh P.T. (SN 2002, trú làng Pleiku Roh, phường Diên Hồng) và anh S.Y.H. (SN 2007, trú tại làng Breng, xã Ia Hrung) cùng 4 người khác tụ tập ăn nhậu. Đến khoảng 1h30 ngày 7/9, cả nhóm đi về trên 4 xe máy. Khi đi qua đường Phùng Hưng giao với Lê Lợi (thuộc phường Pleiku), nhóm của anh T. bị nhóm thanh niên đeo khẩu trang chặn đường, sử dụng dao, kiếm lao vào tấn công.

Ngay sau đó, anh T. điều khiển xe máy bỏ chạy thì bị một chiếc ô tô 7 chỗ chặn đầu. Lúc này, các đối tượng lao vào dùng mã tấu chém vào đầu anh T. khiến mũ bảo hiểm trên đầu anh bị vỡ; chém liên tiếp vào tay, lưng của anh T. và anh H. rồi rời khỏi hiện trường. Cả hai nạn nhân được đưa đi cấp cứu với nhiều vết thương trên người.

Với những chứng cứ thu thập được, lực lượng công an đã bắt giữ Huệ cùng Phạm Gia Kiệt (SN 2007, trú tại phường Diên Hồng), Phạm Văn Toàn (SN 2005, trú tại xã Kdang), Nguyễn Hân Thanh Hưng (SN 1997, trú tại phường Pleiku), Trần Hoàn Nhân (SN 2006) và Nguyễn Duy Long (SN 2009, cùng trú tại phường Hội Phú).

Nhằm đấu tranh mở rộng vụ vụ án, tổ công tác tiến hành khám xét khẩn cấp người và chỗ ở của các đối tượng liên quan. Qua đó, phát hiện tại nhà Hưng ở số 22 Bà Triệu đang tàng trữ 2 khẩu súng, đạn, bình xịt hơi cay, quả nổ, roi điện và 2 bì ni lông chứa tinh thể màu trắng mà đối tượng khai là ma túy đá.

2 khẩu súng trong vụ án.

Bước đầu cơ quan công an xác định, Huệ có tài khoản Facebook “Pé Heo Xynk”. Thời gian gần đây, Huệ thường dùng tài khoản này để kêu gọi, thu nhận “đàn em”, tụ tập trong nhà mình 1 nhóm hơn 20 thanh thiếu niên hư hỏng, lý lịch bất hảo. Sau đó, các đối tượng quay video, đăng tải những hình ảnh có nội dung kích động bạo lực, dân chơi “xã hội đen” để tạo “số má” cho bản thân trên các nền tảng Facebook, Tiktok, gây ảnh hưởng xấu đến trật tự an toàn xã hội.

Các đối tượng thông qua mạng xã hội để móc nối, lôi kéo nhau tham gia vào hội nhóm kín do “Pé Heo Xynk” (tức Huệ) cầm đầu, học theo lối sống buông thả, ăn chơi đua đòi và nghe theo lời của Huệ gây mất an ninh trật tự, vi phạm pháp luật.