Hai người đàn ông sập bẫy 'người đẹp', bị lừa gần 20 tỷ đồng

Ngày 24/12, Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đồng Nai cho biết đã tống đạt quyết định khởi tố bị can, Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Lê Thị Huỳnh Như (26 tuổi, ngụ tại huyện Xuân Lộc) để điều tra về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Đối tượng Lê Thị Huỳnh Như

Cơ quan điều tra xác định, do cần tiền trả nợ, từ tháng 12/2023 đến tháng 05/2024, Như mạo danh là nhân viên ngân hàng, đang có khách hàng cần vay tiền để đáo hạn rồi lừa vay của anh S. số tiền 16,2 tỷ đồng và anh Đ.T.G. số tiền 3,25 tỷ đồng sau đó chiếm đoạt.

Hiện Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đồng Nai đang tiếp tục xác định thêm các bị hại của Lê Thị Huỳnh Như để phục vụ công tác điều tra.