Đắng lòng những vụ án do trầm cảm, làm ăn thất bại

Ngày 6/9 vừa qua, TAND TP Huế mở phiên tòa sơ thẩm xét xử vụ án “Giết người” đối với bị cáo Hà Văn Đánh (SN 1996, trú thôn An Hạ, phường Mỹ Thượng, TP Huế). Vụ án từng gây xôn xao dư luận bởi nạn nhân là con gái ruột của bị cáo, mới hơn 7 tháng tuổi.

Tại phiên tòa cũng như quá trình tố tụng trước đó, Đánh cho biết, do cuộc sống gia đình khó khăn, vợ chồng Đánh làm công nhân với đồng lương ít ỏi, trong khi con gái là cháu H.N.T.T. (SN 2024) mắc bệnh tim bẩm sinh và hội chứng Down, chi phí điều trị tốn kém nên Đánh rơi vào bế tắc, trầm cảm. Vậy là cách nay tròn một năm, trưa 4/9/2024, Đánh ghé tiệm thuốc tây mua 2 vỉ thuốc ngủ với mục đích tự tử. Trở về nhà, Đánh thấy chỉ có cháu T. và bà Trần Thị Hối (SN 1964, người được thuê chăm sóc cháu T.) ở nhà nên bảo bà Hối về để mình tự chăm con.

Sau khi bà Hối rời đi, Đánh uống toàn bộ số thuốc ngủ vừa mua nhưng một lúc sau không thấy có tác dụng. Trong cơn tuyệt vọng, Đánh vào bếp lấy thuốc diệt chuột hiệu Racumin 0.75 TP (được mua trước đó để diệt chuột) pha với nước rồi uống.

Lúc này, Đánh nghĩ đến tình cảnh gia đình sau khi mình chết, không ai lo được chi phí điều trị và chăm sóc cho cháu T. Từ suy nghĩ tiêu cực đó, Đánh nảy sinh ý định cho con gái chết cùng mình để “giải thoát” cho cả hai bố con. Đánh vào bếp pha sữa, sau đó lấy số thuốc diệt chuột Racumin còn lại đổ vào bình sữa. Cháu H.N.T.T. được Đánh cho uống bình sữa này, rồi Đánh rửa sạch bình, đặt con nằm cạnh mình và chờ cả hai cùng chết.

Đến khoảng 14h cùng ngày, ông Hà Chu và bà Trần Thị Liên (bố mẹ ruột của Đánh) đi làm về phát hiện con trai và cháu nội có biểu hiện bất thường nên hô hoán hàng xóm đưa cả hai đi cấp cứu. Hậu quả, cháu T. tử vong do ngộ độc thuốc diệt chuột, còn Đánh được cứu sống và hơn 2 tháng sau thì xuất viện.

Tại phiên tòa xét xử, Đánh thành khẩn khai nhận hành vi phạm tộ bày tỏ sự hối hận, vì do bế tắc kinh tế, áp lực tâm lý nên mới dẫn đến hành vi tàn nhẫn này. Tuy nhiên, theo HĐXX, hành vi của Đánh đặc biệt nguy hiểm, xâm phạm nghiêm trọng đến tính mạng con người, gây đau xót, bức xúc trong dư luận xã hội. Dù bị cáo có hoàn cảnh khó khăn và động cơ xuất phát từ tình trạng khủng hoảng tinh thần, nhưng việc tước đoạt mạng sống của trẻ em, nhất là con ruột là hành vi không thể dung thứ. Đánh phải trả giá với mức án 9 năm tù giam về tội “Giết người”.

Trước đó, TAND tỉnh Khánh Hòa đã tuyên phạt bị cáo Hồ Xuân Hải (SN 1971, trú tỉnh Khánh Hòa) mức án tử hình về tội “Giết người”. Theo cáo trạng, vợ chồng Hải có 3 người con, lớn nhất SN 2002 và nhỏ nhất SN 2013. Vợ chồng Hải đầu tư trại nuôi heo nhưng thua lỗ, nợ nhiều không có khả năng chi trả. Ngày 22/8/2023, Hải lên mạng tìm hiểu việc gây ngạt khí CO, sau đó đi mua 1 bình khí CO 40 lít, chở về cất giấu trong ngôi nhà vắng chủ cạnh nhà mình. Khoảng 22h cùng ngày, vợ con Hải vào phòng bật máy lạnh đi ngủ.

Đến khoảng 2h sáng hôm sau, Hải lăn bình khí CO đó đến khu vực tiếp giáp cửa sổ phòng vợ con đang ngủ, rồi xả khí CO vào phòng qua dây ống nước đã mua làm vợ con Hải tử vong. Sau đó, Hải đóng van, cất bình khí về chỗ cũ, rồi vào phòng ngủ, đóng cửa nằm dưới chân vợ con. Đến trưa cùng ngày, mọi người phát hiện, vợ và 3 con Hải đã tử vong; còn Hải còn sống và được đưa đi cấp cứu.

Lực lượng chức năng phong tỏa hiện trường vụ Hồ Xuân Hải đầu độc vợ và 3 con bằng khí CO. Ảnh nhỏ: Đối tượng Hồ Xuân Hải.

HĐXX cho rằng, hành vi phạm tội của Hồ Xuân Hải đặc biệt nguy hiểm cho xã hội, đã trực tiếp tước đi tính mạng của nhiều người, gây tâm lý hoang mang, tạo bất ổn lớn trong dư luận xã hội, gây ảnh hưởng xấu tới tình hình an ninh trật tự tại địa phương. Bị cáo biết hành vi của mình là sai trái nhưng vẫn thực hiện, có ý thức xem thường pháp luật. Do đó, việc cải tạo giáo dục bị cáo không còn tác dụng nên cần thiết phải loại bỏ bị cáo khỏi xã hội...

Ở tỉnh Gia Lai, vào đầu tháng 5 vừa qua, chị H.L.N. (SN 2005, trú xã Ia Băng, tỉnh Gia Lai) là con gái bà C.T.K.Th. khi đi làm trở về nhà thì phát hiện nhà đã bị khóa trái, gọi mãi không thấy ai trả lời. Khi mở được cửa vào nhà, chị N. phát hiện 2 em ruột của mình là H.T.Y.T. (SN 2019) và H.A.N. (SN 2020) tử vong trong nhà, còn mẹ là bà Th. tử vong trong tư thế treo cổ. Khám nghiệm hiện trường, lực lượng Công an thu giữ 1 vỏ chai thuốc diệt cỏ.

Trước khi xảy ra vụ án thương tâm, cuộc sống gia đình bà Th. có lục đục và đỉnh điểm vào chiều tối 2/5, giữa bà Th. và chồng cãi nhau kịch liệt, người chồng có đập phá đồ đạc trong nhà. Sáng 3/5, sau khi gửi 2 con nhỏ ở điểm trông giữ trẻ, ông K. (chồng bà Th.) cùng 2 người con gái lớn đi làm ở một xưởng gỗ. Tuy nhiên, sau đó, khoảng 8h sáng cùng ngày, bà Th. bất ngờ đến lớp học và nói với cô giáo là đón 2 con về đưa đi ăn giỗ và sau đó xảy ra sự việc đau lòng.

Quá trình khám nghiệm, cơ quan chức năng xác định, người mẹ đã cho 2 con uống thuốc diệt cỏ rồi sau đó treo cổ tự tử. Tương tự, tại tỉnh Thanh Hóa cũng từng xảy ra một số vụ đầu độc con, vợ con và có trường hợp cả gia đình đều tử vong gây chấn động dư luận.

Những thảm án thương tâm do chính những người thân ruột rà trong nhà đầu độc lẫn nhau dẫn đến những cái chết đau lòng, theo phân tích của chuyên gia nghiên cứu về tội phạm, phần lớn xuất phát trong hoàn cảnh bức xúc, ức chế dồn nén, tinh thần bị kích động sẽ dẫn tới những hành vi bộc phát và gây ra hậu quả đáng tiếc. Từ những vụ án đầu độc con cái thời gian qua, các chuyên gia tâm lý cho rằng, các bậc cha mẹ ngày nay gặp và gánh trên vai rất nhiều áp lực. Sự thay đổi của môi trường xã hội diễn ra một cách nhanh chóng khiến bản thân mỗi người khó thích nghi một cách kịp thời.

“Khi đứng trước bế tắc hay dù hoàn cảnh bí bách đến thế nào, khó khăn đến đâu, nhưng nếu chúng ta biết chủ động tìm người lắng nghe, chia sẻ, để giải tỏa dần những cảm xúc tiêu cực thì sẽ vượt qua được các cú sốc, tổn thương tâm lý...”, một chuyên gia đưa ra lời khuyên.