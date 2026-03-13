Bị bắt tạm giam vì lừa đảo 'chạy án' để chiếm đoạt 31,5 triệu đồng

Ngày 12/3, Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt tạm giam đối với Trần Văn Toán (sinh năm 1987, trú khu phố Ninh Tịnh 1, phường Tuy Hòa, tỉnh Đắk Lắk) để điều tra về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" theo Điều 174 Bộ luật Hình sự.

Theo điều tra ban đầu, trong một lần đến nhậu tại nhà bạn ở phường Phú Yên, Trần Văn Toán nghe anh D.V.B (sinh năm 1993, trú khu phố Phú Lâm 3, phường Phú Yên, tỉnh Đắk Lắk) lo lắng vì bị cơ quan Công an triệu tập, điều tra về hành vi trộm cá cảnh huyết long tại một cửa hàng trên đường Trần Hưng Đạo, phường Tuy Hòa. Từ đó, Toán nảy sinh ý định chiếm đoạt tài sản của anh B.

Để tạo lòng tin, Toán nói dối rằng mình quen biết với chủ cửa hàng cá cảnh và có thể "dàn xếp" để người bị hại rút đơn tố giác, từ đó cơ quan Công an sẽ không xử lý hành vi trộm cá cảnh. Tin lời, anh B đã nhiều lần chuyển cho Toán tổng cộng 31,5 triệu đồng. Số tiền này sau đó bị Toán sử dụng để tiêu xài cá nhân.

Chỉ đến khi bị Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đắk Lắk xử lý hình sự về hành vi trộm cắp, anh B mới biết mình bị lừa và làm đơn tố giác Trần Văn Toán.

Đối tượng Trần Văn Toán tại cơ quan Công an. Ảnh: Công an tỉnh Đắc Lắk.

Ngoài vụ việc trên, trong quá trình điều tra, xác minh và thu thập tài liệu, chứng cứ, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đắk Lắk còn xác định: Trong năm 2025, với chiêu trò tự "nổ" có quen biết nhiều người trong các cơ quan nhà nước, có thể giúp làm các loại giấy tờ, "chạy" nghĩa vụ quân sự, "chạy án"…, Trần Văn Toán đã lừa đảo, chiếm đoạt tài sản của nhiều bị hại trên địa bàn tỉnh.

Ai là nạn nhân của Trần Văn Toán, đề nghị liên hệ Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đắk Lắk (PC02) tại địa chỉ 457 Lê Duẩn, phường Bình Kiến, tỉnh Đắk Lắk (gặp Điều tra viên, Đại úy Nguyễn Thanh Tùng, SĐT: 077.357.4448) để trình báo và được hướng dẫn giải quyết theo quy định của pháp luật.