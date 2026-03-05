Truy nã đối tượng trong đường dây lừa đảo của Phó Đức Nam và Lê Khắc Ngọ

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội đã ra quyết định truy nã đối với Trần Văn Lam (SN 1993, thường trú tại phường Phú Diễn, TP Hà Nội) về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Đối tượng Trần Văn Lam. Ảnh: Công an TP Hà Nội

Theo tài liệu điều tra, Trần Văn Lam được xác định là quản lý vùng trong đường dây lừa đảo của Phó Đức Nam và Lê Khắc Ngọ. Căn cứ các chứng cứ thu thập được, ngày 21/1/2025, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội đã ra quyết định khởi tố bị can đối với Lam về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Tuy nhiên, sau đó đối tượng đã bỏ trốn ra nước ngoài.

Đến ngày 11/2/2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội ra quyết định truy nã bị can Trần Văn Lam để phục vụ công tác điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

Cơ quan công an đề nghị người dân khi phát hiện đối tượng Trần Văn Lam ở đâu cần kịp thời thông báo cho Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Hà Nội (SĐT: 0989.651.412), cơ quan công an nơi gần nhất hoặc cung cấp thông tin qua trang Facebook Công an TP Hà Nội để được tiếp nhận, xử lý theo quy định.