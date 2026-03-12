Tuyên tử hình 4 bị cáo trong đường dây mua bán gần 100 kg ma túy

Ngày 12/3, TND TP Hồ Chí Minh đã xét xử sơ thẩm và tuyên án đối với 9 bị cáo trong đường dây mua bán, vận chuyển ma túy quy mô đặc biệt lớn hoạt động tại TP Hồ Chí Minh và một số địa phương lân cận, do bị cáo Nguyễn Bình Đại (SN 1988) cầm đầu.

Các bị cáo tại tòa.

HĐXX đã tuyên phạt tử hình đối với các bị cáo Nguyễn Bình Đại, Mạc Vĩnh Khiêm (SN 1991), Thái Duy Quang (SN 1990) và Nguyễn Bình Triệu (SN 1972, cùng ngụ TP Hồ Chí Minh) cùng về tội “Mua bán trái phép chất ma túy”.

Các bị cáo Huỳnh Mỹ Ngọc (SN 2002), Thạch Ngọc Yến Vy (SN 2001), Nguyễn Đại Nghĩa (SN 1997) bị tuyên phạt tù chung thân.

Bị cáo Trần Tòng Dũng (SN 1974) bị tuyên phạt 30 năm tù về hai tội “Mua bán trái phép chất ma túy” và “Tàng trữ trái phép chất ma túy”.

Riêng bị cáo Phạm Thanh Phương (SN 1997, ngụ An Giang) lãnh 20 năm tù cùng về tội “Vận chuyển trái phép chất ma túy”.

Trước đó trong quá trình luận tội, đại diện VKS đã đề nghị HĐXX tuyên 4 án tử hình, 5 án chung thân đối với các bị cáo.

Theo cáo trạng, khoảng 17h, ngày 20/11/2022, Tổ công tác Phòng CSĐT tội phạm về ma túy Công an TP Hồ Chí Minh phát hiện Mạc Vĩnh Khiêm và Thái Duy Quang có biểu hiện nghi vấn trước nhà số 180/58 đường Nguyễn Hữu Cảnh (quận Bình Thạnh, nay là phường Thạnh Mỹ Tây). Kiểm tra hành chính, lực lượng chức năng thu giữ gần 43kg Ketamine được cất giấu trong bếp nhà của Khiêm.

Từ lời khai của Khiêm, Quang, CQĐT đã tiến hành khám xét nhiều địa điểm liên quan, thu giữ thêm số lượng lớn ma túy gồm Methamphetamine, MDMA, Ketamine, Amphetamine và Nimetazepam với tổng khối lượng hàng chục kilôgam. Ngoài ra, tại nơi ở của Khiêm ở quận Phú Nhuận, công an tiếp tục thu giữ hơn 2,3kg Ketamine.

Mở rộng điều tra, cơ quan chức năng tiến hành khám xét nơi ở của các đối tượng Trần Tòng Dũng, Nguyễn Bình Triệu và một chỗ ở khác của Thái Duy Quang. Tại nơi ở của các đối tượng trên, CQĐT phát hiện và thu giữ thêm một số lượng ma túy các loại khác.

Theo kết luận của CQĐT, từ tháng 10/2022 đến khi bị bắt, Nguyễn Bình Đại là người cầm đầu, nhận ma túy từ các đối tượng tên Giang và Yang (không rõ lai lịch) rồi tổ chức cất giấu, phân phối cho các “đầu mối” tiêu thụ. Đại chỉ đạo Mạc Vĩnh Khiêm, Thái Duy Quang và Nguyễn Bình Triệu nhận ma túy, cất giữ tại nhiều địa điểm và giao cho khách theo yêu cầu.

Đường dây này thực hiện nhiều lần mua bán ma túy với số lượng lớn, giao dịch tại các quận Gò Vấp, Bình Thạnh, quận 8 và nhiều khu vực khác. Trong một giao dịch, Đại chỉ đạo Quang giao 2kg Methamphetamine cho Trần Tòng Dũng với giá 400 triệu đồng. Ngoài ra, Đại còn nhận vận chuyển ma túy từ khu vực huyện Hồng Ngự (tỉnh Đồng Tháp) về TP Hồ Chí Minh theo chỉ đạo của đối tượng tên Yang, với tiền công lên tới 200 triệu đồng. Số ma túy này sau đó được cất giấu tại nhà của Khiêm và tiếp tục phân phối cho các đối tượng trong đường dây.

Liên quan nhánh vận chuyển ma túy khác, Huỳnh Mỹ Ngọc được một người phụ nữ tên Út thuê nhận một vali và ba lô chứa ma túy tại khu vực quốc lộ 1A (quận Bình Tân). Ngọc sau đó nhờ Nguyễn Đại Nghĩa, Phạm Thanh Phương và Thạch Ngọc Yến Vy cất giấu tại phòng trọ.

Khi kiểm tra hành chính nơi ở của các đối tượng này, lực lượng công an thu giữ hơn 14kg Ketamine, gần 3kg Methamphetamine và hơn 374g MDMA.

Tổng khối lượng ma túy mà các bị cáo phải chịu trách nhiệm hình sự đặc biệt lớn, trong đó riêng Nguyễn Bình Đại phải chịu trách nhiệm đối với hơn 60kg Ketamine , hơn 34 kg ma túy các loại khác.

Tại phiên tòa, các bị cáo đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội như cáo trạng nêu.