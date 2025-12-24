Bí ẩn chiếc vali chứa 2,7kg ma túy sau nhà nguyên Bí thư xã

Tiếp nhận tin báo của nguyên Bí thư Đảng ủy xã Sơn Mỹ, lực lượng Công an đã phối hợp với các đơn vị liên quan, kiểm tra chiếc vali trên. Bên trong vali này, có một vali nhỏ hơn, chứa nhiều túi nilon đựng tinh thể màu trắng, bột màu cam, viên nén và nhiều cân tiểu ly.

Số lượng ma túy Công an phát hiện trong vali.

Kết quả giám định của cơ quan chức năng cho thấy, các chất đựng trong chiếc vali là ma túy, loại ketamine và methamphetamine, tổng trọng lượng gần 2,73kg.

Trước tính chất phức tạp, nghiêm trọng của vụ việc, Công an tỉnh Lâm Đồng đã xác lập chuyên án đấu tranh. Công an xác định nhóm đối tượng nghi vấn có liên quan gồm Nguyễn Thị Cẩm, có con rể là Phan Bá Tây, chị ruột của Tây là Phan Thị Kiều. Ba đối tượng Kiều, Tây và Tiên trước đó đã bị Công an TP Hồ Chí Minh bắt quả tang trong một vụ mua bán khoảng 300g chất ma túy.

Với những chứng cứ không thể chối cãi, Phan Thị Kiều buộc phải khai nhận đã mua số chất ma túy trên của hai đối tượng ở TP Hồ Chí Minh và Hải Phòng để tiêu thụ tại TP Hồ Chí Minh, số còn lại đưa cho Tây đem về nhà mẹ vợ cất giấu.

Tang vật vụ án do Công an thu giữ.

Tuy nhiên, khi chưa kịp đem ma túy đi tiêu thụ, Phan Thị Kiều đã bị Công an TP Hồ Chí Minh bắt giữ cùng một số đối tượng khác. Hay tin Kiều bị bắt, Nguyễn Thị Cẩm liền đem ném chiếc vali chứa ma túy vào sau nhà nguyên Bí thư Đảng ủy xã Sơn Mỹ nhằm che giấu hành vi.

Ngày 24/12, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Lâm Đồng cho biết, đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Phan Bá Tây (SN 2004), Phan Thị Kiều (SN 2002) và Nguyễn Thị Cẩm (SN 1974), trú tại xã Sơn Mỹ, tỉnh Lâm Đồng về hành vi mua bán và tàng trữ trái phép chất ma túy; che giấu tội phạm. Công an tỉnh Lâm Đồng cũng đang phối hợp với Công an TP Hồ Chí Minh điều tra, xử lý các đối tượng liên quan.