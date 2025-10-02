Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất
Bắt 2 đối tượng cùng 14kg ma túy và 2 khẩu súng

Sự kiện: Tin pháp luật
Phòng Cảnh sát ĐTTP về ma túy, Công an tỉnh Quảng Trị vừa bắt 2 đối tượng và thu giữ khoảng 14 kg ma túy các loại, 2 khẩu súng quân dụng, 3 viên đạn.

Trước đó, đêm 19/9 rạng sáng 20/9, Phòng Cảnh sát ĐTTP về ma túy, Công an tỉnh Quảng Trị chủ trì phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ thuộc Công an tỉnh và Công an  xã Ninh Châu, Công an xã Trường Ninh đã bắt quả tang Trần Văn Huy (SN 1983, trú tại thôn Đồng Tư, xã Trường Ninh, tỉnh Quảng Trị), là đối tượng cầm đầu.

Đối tượng Trần Văn Huy và số tang vật bị thu giữ.

Quá trình bắt giữ đã thu giữ 1 vali màu đen bên trong chứa 12 túi nilon, trong 11 túi nilon có chứa các cục chất màu trắng nghi là ma túy, 1 túi nilon còn lại chứa nhiều hạt dạng hạt cà phê.

Tiến hành khám xét khẩn cấp nơi ở của Trần Văn Huy, lực lượng phá án đã thu giữ thêm khoảng 70 nghìn viên ma túy tổng hợp loại hồng phiến, 718 viên nén hình tròn màu xanh; 2 bánh heroin; 2 kg ma túy loại ketamin; 100 gói nước vui; 954 viên ma túy tổng hợp loại thuốc lắc; 300g ma túy dạng đá.

Tổng khối lượng khoảng 14kg ma túy các loại, 2 khẩu súng quân dụng, 3 viên đạn, 2 cân tiểu ly, 1 máy dập, đóng gói bao bì.

Hiện Phòng Cảnh sát ĐTTP về ma túy, Công an tỉnh Quảng Trị đang tập trung đấu tranh, mở rộng.

Theo Trần Tuấn – Thùy Trang ([Tên nguồn])

Nguồn: [Link nguồn]

-02/10/2025 09:55 AM (GMT+7)
