Giám đốc công ty tổ chức tiệc tất niên cho công nhân bằng ma túy

Theo đó, vào khoảng 23h ngày 24/1, Đội cảnh sát điều tra tội phạm về Hình sự, Kinh tế và Ma túy, Công an huyện Khoái Châu phối hợp với Công an xã Đồng Tiến tiến hành kiểm tra, phát hiện tại phòng khách của Công ty TNHH P.A (xã Đồng Tiến, huyện Khoái Châu) có 8 nam thanh niên có biểu hiện nghi vấn sử dụng trái phép chất ma túy. Công ty này do Đỗ Xuân Phương (SN 1991, trú tại xã Đồng Tiến, huyện Khoái Châu) làm Giám đốc.

Chân dung đối tượng Đỗ Xuân Phương - Giám đốc công ty.

Tại hiện trường, lực lượng chức năng thu giữ: 1 đĩa sứ màu trắng, trong lòng đĩa bám dính chất bột màu trắng; 1 thẻ nhựa cứng trên bề mặt thẻ có bám dính chất bột màu trắng; 1 ống hút tự chế được quấn bằng tờ tiền polime mệnh giá 10 nghìn đồng bên trong bám dính chất bột màu trắng và 3 túi nilon màu trắng, bên trong chứa chất dạng tinh thể màu trắng, nghi là ma túy.

Qua đấu tranh, nhóm thanh niên khai nhận, các chất bột, chất tinh thể màu trắng vừa bị thu giữ là ma túy, loại "Ke" và "Kẹo". Trong số 8 nam thanh niên bị bắt quả tang có Đỗ Xuân Phương là Giám đốc công ty, các đối tượng còn lại đều là lao động thời vụ của công ty.

Trước khi bị lực lượng chức năng phát hiện, Phương đã chỉ đạo Lưu Tiến Trượng (SN 2003, trú tại xã Đồng Tiến, huyện Khoái Châu) đi mua ma túy để buổi tối tổ chức tiệc tất niên đem ra sử dụng sau khi ăn uống xong.

Các đối tượng bị tạm giữ về hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.

Kết quả xét nghiệm chất ma túy với các đối tượng cho thấy, có 3 người dương tính với ma túy loại Ketamine, 5 người còn lại dương tính với ma túy loại Ketamine và MDMA. Toàn bộ số ma túy này do Tạ Đăng Cảnh (SN 1996, trú tại xã Đồng Tiến, huyện Khoái Châu) bán cho Trượng để về sử dụng cùng các đối tượng trên.

Sau khi xác minh, phân loại đối tượng, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Khoái Châu đã tạm giữ hình sự các đối tượng gồm: Đỗ Xuân Phương, Hoàng Văn Tuấn, Lưu Tiến Trượng, Đỗ Văn Hùng và Vương Ngọc Hà về hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.

Hiện vụ án đang được Công an huyện Khoái Châu tiếp tục điều tra và xác định vai trò của các đối tượng còn lại để xử lý theo quy định của pháp luật.