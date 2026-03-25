Bắt kẻ đâm chết người ở phường Bàn Thạch – TP Đà Nẵng

Ngày 25-3, lãnh đạo phường Bàn Thạch (TP Đà Nẵng) xác nhận thông tin trên địa bàn phường vừa xảy ra vụ án mạng.

Theo thông tin ban đầu, chiều tối 24-3, trước quán nhậu trên đường Trần Đại Nghĩa (phường Bàn Thạch) xảy ra vụ đánh nhau. Nạn nhân tử vong là ông Phan Thế Tài (SN 1983, trú phường Tam Kỳ, TP Đà Nẵng).

Qua điều tra, lực lượng Công an TP Đà Nẵng xác định nghi phạm là Nguyễn Trung Kiên (SN 1970, trú phường Bàn Thạch, TP Đà Nẵng).

Sau khi gây án, Kiên rời khỏi hiện trường và bị lực lượng công an phát hiện, bắt giữ sau đó không lâu.

Thông tin ban đầu, chiều 24-3, Kiên gặp Tài tại quán nhậu và xảy ra cãi vã, xông vào đánh nhau. Trong lúc xô xát, Kiên dùng dao đâm vào ngực Tài rồi bỏ chạy cho đến khi bị bắt giữ.

Nạn nhân được đưa đi cấp cứu nhưng tử vong khoảng vài giờ sau đó. Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ.