Giả gái dụ chat 'chuyện chăn gối', nam thanh niên chiếm đoạt 1,6 tỷ đồng

Ngày 26/3, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an TP Đà Nẵng cho biết đã phối hợp Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra bắt giữ Huy (trú TP HCM) khi đang thực hiện hành vi giả gái gọi video call dụ dỗ nạn nhân chat sex.

Phan Ngọc Gia Huy khi bị bắt. Ảnh: Thành Huynh

Theo điều tra, Huy lập nhiều tài khoản Zalo, Facebook giả danh phụ nữ trẻ, chủ động kết bạn, nhắn tin làm quen với nam giới. Sau khi tạo được sự tin tưởng, người này dụ dỗ nạn nhân gọi video có nội dung nhạy cảm.

Trong các cuộc gọi, Huy sử dụng đạo cụ để cải trang thành phụ nữ, đồng thời yêu cầu nạn nhân thực hiện hành vi tương tự. Toàn bộ nội dung được Huy bí mật ghi lại.

Ngay sau đó, Huy dùng các video này đe dọa sẽ gửi cho người thân, bạn bè, đồng nghiệp của nạn nhân nếu không chuyển tiền "chuộc". Nhiều người lo sợ ảnh hưởng danh dự nên đã chuyển tiền theo yêu cầu.

Đạo cụ Huy dùng để giả gái và khỏa thân để chat sex. Ảnh: Thành Huynh

Cơ quan chức năng xác định tổng giao dịch trong tài khoản của Huy hơn 3,2 tỷ đồng, trong đó khoảng 1,6 tỷ đồng là tiền chiếm đoạt từ thủ đoạn trên.

Nhà chức trách khuyến cáo người dân không tham gia các cuộc gọi nhạy cảm với người lạ trên mạng; cảnh giác với tài khoản mới quen nhưng tỏ ra thân mật bất thường; không chuyển tiền khi bị đe dọa, đồng thời lưu lại chứng cứ và trình báo công an để được hỗ trợ.