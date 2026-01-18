Nam thanh niên bị chém suýt chết vì treo 2 cây dao trên xe máy

Ngày 18-1, liên quan vụ một nam thanh niên bị chém suýt chết trên đường đi làm về, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang cho biết đã tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố 2 bị can Nguyễn Tuấn Anh (SN 1998; cư trú phường Rạch Giá, tỉnh An Giang) và Bùi Thanh Tuấn (SN 2000; cư trú xã Sơn Kiên, tỉnh An Giang) về hành vi "Cố ý gây thương tích".

Bị can Nguyễn Tuấn Anh

Đồng thời, cơ quan điều tra thi hành lệnh bắt tạm giam đối với Nguyễn Tuấn Anh; riêng Bùi Thanh Tuấn đang bị tạm giam trong một vụ án khác nên không áp dụng biện pháp ngăn chặn.

Theo thông tin từ cơ quan điều tra, khoảng 23 giờ ngày 17-10-2025, Tuấn Anh và Thanh Tuấn cùng một số người nhậu tại nhà của một người quen ở xã Sơn Kiên. Lúc này, chị A.T (SN 2007, là tiếp viên của quán karaoke) chạy xe đến nói với Tuấn Anh và Thanh Tuấn rằng có người mang hung khí đến quán karaoke để phá.

Nghe A.T nói vậy nên Tuấn Anh và Thanh Tuấn cầm mỗi người một cây dao tự chế rồi cùng nhau đi đến quán karaoke.

Trên đường đi, Tuấn Anh và Thanh Tuấn nhìn thấy anh N.P.N (SN 2001; cư trú xã Sơn Kiên) đang trên đường đi làm về, trên xe có treo 2 cây dao dùng để cạo ống khói lò đốt rác.

Tuấn Anh và Thanh Tuấn cho rằng anh N. là người đến phá quán nên cầm hung khí mang theo chém nhiều nhát vào người anh N. gây thương tích nặng. Sau đó, cả 2 rời khỏi hiện trường.

Riêng anh N. được người nhà đưa đi cấp cứu tại bệnh viện với tỷ lệ thương tích là 39%.

Sau khi sự việc xảy ra, cơ quan công an đã mời Tuấn Anh và Thanh Tuấn lên làm việc. Tại đây, cả 2 đã thừa nhận chém nhầm người.