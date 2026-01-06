Mâu thuẫn trong ăn nhậu, thanh niên chém bạn, trộm xe máy bỏ trốn

Theo Báo Công an TPHCM, Công an xã Phú Giáo (TPHCM) cho biết đang tạm giữ Trần Thắng (SN 1999, ngụ xã Bắc Bình, tỉnh Lâm Đồng) về hành vi cố ý gây thương tích, trộm cắp tài sản và Lý Thành Đạt (SN 2003, ngụ xã Thanh An, TPHCM) về hành vi cố ý gây thương tích.

Thắng và Đạt tại cơ quan công an. Ảnh: CA TPHCM

Điều tra ban đầu cho thấy, lúc 23 giờ 30 ngày 3/1, Công an xã Phú Giáo nhận tin báo của chị N.T.A (SN 1995, ngụ ấp 1, xã Phú Giáo) về việc bị mất xe máy biển số 64G1 – 055xx.

Nhận tin báo, lực lượng Công an xã lập tức truy xét và khoá địa bàn, chỉ hơn 2 giờ truy xét đã phát hiện bắt giữ Thắng cùng xe máy bị trộm.

Thắng cùng chiếc xe máy mà đối tượng lấy trộm. Ảnh: CA TPHCM

Qua xác minh, làm rõ, cảnh sát xác định khoảng 22 giờ 30 ngày 3/1, Thắng cùng Đạt tổ chức nhậu tại phòng trọ trên địa bàn tổ 3, ấp 1, xã Phú Giáo. Trong quá trình ăn nhậu và xảy ra mâu thuẫn, cả 2 dùng dao chém anh L.H.Q.H (SN 2003, ngụ phường Phú Xuân, TP Huế) gây thương tích ở vùng đầu, tay, phải đi cấp cứu tại bệnh viện.

Vụ việc đang được Công an xã Phú Giáo tiếp tục điều tra, làm rõ.