Bắt tạm giam thanh niên 18 tuổi giao cấu với trẻ vị thành niên

Theo kết quả điều tra ban đầu, xác định bị can Đ.G.B đã 2 lần thực hiện hành vi giao cấu với cháu Đ.T.V (sinh ngày 01/5/2011). Bị hại là người từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi, do đó hành vi của Đ.G.B đã có đủ yếu tố cấu thành tội “Giao cấu với người từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi” được quy định tại điểm a khoản 2 Điều 145 Bộ luật Hình sự.

Hiện vụ án đang được Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Ngãi tiếp tục điều tra, làm rõ và để xử lý bị cáo Đ.G.B theo đúng quy định pháp luật.

Thực hiện các quyết định tố tụng hình sự đối với Đ.G.B

Qua vụ án này, cơ quan Công an khuyến cáo các gia đình, nhà trường và toàn xã hội cần nâng cao tinh thần cảnh giác, tăng cường phối hợp chặt chẽ trong công tác quản lý, giáo dục và chăm sóc trẻ vị thành niên, thanh thiếu niên. Đồng thời, các ban ngành đoàn thể cần đẩy mạnh công tác giáo dục giới tính, nâng cao nhận thức pháp luật và trang bị kỹ năng tự bảo vệ cho thanh thiếu niên nhằm phòng ngừa, ngăn chặn từ sớm, từ xa các hành vi vi phạm pháp luật và tệ nạn xâm hại tình dục trẻ em trên địa bàn.