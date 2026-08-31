Bắt đối tượng hiếp dâm thiếu nữ bị hạn chế nhận thức dẫn đến có thai

Ngày 31/8, Công an xã Đan Điền (TP Huế) cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) Công an TP Huế vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt bị can để tạm giam đối với T.S. (trú tại xã Đan Điền, TP Huế) về tội “Hiếp dâm” quy định tại khoản 2, Điều 141, Bộ luật Hình sự.

Cơ quan Công an đọc lệnh bắt tạm giam T.S về hành vi "Hiếp dâm".

Trước đó, Công an xã Đan Điền tiếp nhận đơn tố giác về tội phạm của bà Nguyễn Thị H. (trú tại xã Đan Điền) về việc con gái bà tên là N.T.H.H. (SN 2008), bị hạn chế khả năng nhận thức, trong quá trình sinh sống tại địa phương bị đối tượng quan hệ tình dục dẫn đến có thai. Đến thời điểm bà H. phát hiện, tố giác thì cháu N.T.H.H đã có thai hơn 4 tháng tuổi.

Ngay sau khi tiếp nhận tố giác, Công an xã Đan Điền đã phân loại nguồn tin và xác định nội dung đơn của bà H. là khách quan, có dấu hiệu tội phạm về tội “Hiếp dâm” nên đã báo cáo và chuyển nguồn tin về tội phạm cho Cơ quan CSĐT Công an TP Huế tiếp nhận và phân công Điều tra viên bố trí tại Công an cấp xã thụ lý theo thẩm quyền.

Dưới sự phối hợp trực tiếp của Điều tra viên phụ trách địa bàn thuộc Văn phòng Cơ quan CSĐT; bước đầu Điều tra viên Công an xã tiến hành các biện pháp điều tra, thu thập tài liệu, thông tin liên quan nhưng chưa đủ căn cứ làm rõ hành vi “Hiếp dâm” của đối tượng do bà H. cung cấp.

Xác định vụ việc trên có tính chất phức tạp và có nhiều tình tiết mới nên Cơ quan điều tra tiếp tục huy động lực lượng triển khai các biện pháp nghiệp vụ để tập trung thu thập tài liệu chứng cứ làm rõ đối tượng. Sau thời gian triển khai các biện pháp điều tra, Cơ quan CSĐT Công an TP Huế đã xác định đối tượng T.S là người thực hiện hành vi “Hiếp dâm” đối với cháu N.T.H.H.

Quá trình đấu tranh, đối tượng T.S đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội. Hiện, Cơ quan điều tra đang tiếp tục làm rõ và xử lý đối tượng theo quy định.