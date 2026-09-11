Bắt nghi phạm dùng dao gây án liên tiếp, cướp giật và hiếp dâm

Trong khoảng 2 tiếng chiều 5/9, trên địa bàn các xã Thạnh Bình, Tiên Phước và Chiên Đàn (TP Đà Nẵng) liên tiếp xảy ra các vụ việc có dấu hiệu cướp tài sản, cướp giật tài sản, hiếp dâm và cố ý làm hư hỏng tài sản. Công an xác định nghi phạm là Nguyễn Hoàng Ân (SN 1999, trú xã Thạnh Bình) và bắt giữ sau hơn một ngày truy xét.

Đối tượng Nguyễn Hoàng Ân. Ảnh: Công an TP Đà Nẵng

Phòng Cảnh sát hình sự - Công an TP Đà Nẵng đã phối hợp Công an các địa phương tổ chức xác minh, truy xét. Đến khoảng 20h50 ngày 6/9, lực lượng chức năng xác định nơi lẩn trốn và bắt giữ Ân khi đối tượng di chuyển trên đường Võ Chí Công, xã Thăng An. Cơ quan Công an thu giữ phương tiện cùng nhiều tang vật liên quan.

Theo lời khai ban đầu, chiều 5/9, Ân điều khiển xe máy Sirius màu cam-đen, mang theo một con dao dài khoảng 40cm và liên tiếp thực hiện các hành vi phạm tội.

16h17 chiều 5/9, tại đường tránh Nam Quảng Nam, đoạn qua xã Tiên Phước, Ân dùng xe máy chặn ô tô do anh N.T.H. điều khiển, cầm dao đe dọa yêu cầu mở cửa. Khi anh H. điều khiển xe vượt qua, Ân dùng dao chém vào xe, làm trầy xước phần nhựa cửa bên ghế phụ.

Khoảng 3 phút sau, trên Quốc lộ 40B, Ân tiếp cận một xe khách 16 chỗ đang dừng ven đường. Đối tượng mang dao lên xe, đe dọa tài xế và hành khách, yêu cầu đưa tiền. Các hành khách đưa tổng cộng 1,5 triệu đồng. Sau đó, Ân dùng dao chém 2 nhát vào vùng đầu tài xế, đồng thời phá hỏng camera hành trình, gương chiếu hậu và kính chắn gió phía trước.

Khoảng 16h30, tại khu vực ngã ba đường tránh Nam Quảng Nam, Ân áp sát xe máy do chị L.T.H. điều khiển, giật điện thoại Oppo của người ngồi phía sau.

Đến khoảng 17h24, tại đường DT615, đoạn qua thôn Tú Bình, xã Chiên Đàn, Ân dùng dao khống chế chị N.T.H. và buộc nạn nhân chở đến khu vực vắng. Tại đây, theo lời khai ban đầu, đối tượng dùng vũ lực thực hiện hành vi quan hệ tình dục trái ý muốn với chị H, sau đó yêu cầu nạn nhân đưa 500.000 đồng.

Theo Công an TP Đà Nẵng, sau khi gây án, Ân thường xuyên di chuyển qua nhiều địa bàn, mang theo hung khí và sử dụng mạng xã hội để liên lạc, không sử dụng điện thoại nên gây khó khăn cho công tác truy bắt. Tuy nhiên, lực lượng Cảnh sát hình sự nhanh chóng xác định nơi đối tượng lẩn trốn và tổ chức bắt giữ.

Tang vật thu giữ gồm một xe máy Sirius, một điện thoại Oppo được xác định là tài sản bị chiếm đoạt, một cây rựa và hai con dao.

Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, Cơ quan CSĐT Công an TP Đà Nẵng đã ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp, lệnh bắt người bị giữ đối với Nguyễn Hoàng Ân để tiếp tục điều tra, củng cố hồ sơ và xử lý theo quy định pháp luật.

Theo cơ quan Công an, Nguyễn Hoàng Ân có 2 tiền án về tội Cố ý gây thương tích và Tàng trữ trái phép chất ma túy, đã chấp hành xong án phạt tù vào tháng 8/2025.