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Bắt đối tượng hiếp dâm bé gái 13 tuổi ở An Giang

Sự kiện: Tin pháp luật

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Ngô Quốc Định để điều tra về hành vi hiếp dâm người dưới 16 tuổi.

Ngày 21/9, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang cho biết, đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Ngô Quốc Định (SN 2008, ngụ xã Giồng Riềng, tỉnh An Giang) để điều tra về hành vi "hiếp dâm người dưới 16 tuổi".

Theo kết quả điều tra ban đầu, Định cùng cha ruột sống cùng nhà với bà T.T.A. (người chung sống như vợ chồng với cha của Định) và em N.T.T. (SN 2013, con riêng của bà A.) tại xã Giồng Riềng.

Bị can Ngô Quốc Định.

Bị can Ngô Quốc Định.

Tối 2/7, khi em T. đang ở trong phòng, Định đi vào nói chuyện. Sau đó, Định nảy sinh ý định quan hệ tình dục với em T. và bị nạn nhân chống cự.

Định đã bịt miệng, khống chế để ép em T. quan hệ, em T. chống cự gây tiếng động nên bà A. phát hiện và trình Công an xã Giồng Riềng.

Làm việc với cơ quan công an, Định thừa nhận hành vi của mình.

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Theo Nhật Huy ([Tên nguồn])

Nguồn: [Link nguồn]

-21/09/2026 11:34 AM (GMT+7)
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