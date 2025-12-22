Làm rõ 7 đối tượng gây rối, giết người

Sáng 5/12/2025, người dân quanh khu vực ngã ba Nguyễn Viết Xuân giao đường Lê Thanh Tôn (thuộc phường Hội Phú, tỉnh Gia Lai) xôn xao về vụ gây rối đánh nhau của 2 nhóm thanh niên đêm qua tại đây, khiến 1 người trọng thương phải chuyển viện cấp cứu tại TP Hồ Chí Minh.

Ngay trong đêm, Đại tá Nguyễn Ngọc Sơn, Phó Giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Gia Lai đã khẩn trương chỉ đạo Phòng Cảnh sát hình sự, Kỹ thuật hình sự phối hợp Công an phường xác minh, điều tra, làm rõ vụ việc và các đối tượng liên quan.

Các đối tượng thực nghiệm hiện trường. Ảnh: phòng Kỹ thuật hình sự, Công an tỉnh Gia Lai cung cấp

Thiếu tá Trần Văn Vinh, Phó Đội trưởng Đội phòng ngừa và điều tra tội phạm nhân thân, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh cho biết: "Phòng Cảnh sát hình sự và Công an phường Hội Phú đã chia nhiều mũi truy xét, rà soát các nhóm thanh, thiếu niên hư tại địa bàn, truy xét nơi lẩn trốn của các đối tượng. Trong vòng 3 ngày sau khi vụ việc xảy ra, chúng tôi đã triệu tập hơn 30 đối tượng. Qua rà soát, phân loại đã xác định 11 đối tượng liên quan đến các hành vi giết người, gây rối trật tự công cộng. Trong đó tạm giam 7 đối tượng để điều tra làm rõ".

Theo kết quả điều tra ban đầu, trong khoảng thời gian từ 22h ngày 4 đến 2h ngày 5/12/2025, do mâu thuẫn từ trước với nhóm của Nguyễn Văn Đại (SN 2007, trú tại tổ 2, phường Hội Phú, tỉnh Gia Lai), Huỳnh Phạm Phú Trường (SN 2006, trú phường Diên Hồng, tỉnh Gia Lai) cùng 15 thanh, thiếu niên chuẩn bị hung khí tự chế như dao, kiếm, ba chĩa… tập trung tại bãi đất trống đường Ngô Gia Khảm, phường Hội Phú để đi "giải quyết".

Trong số này có Phạm Xuân Sang (SN 2008, trú tại TDP Ia Rok, phường Hội Phú, tỉnh Gia Lai); Bùi Nguyễn Văn Nghĩa (SN 2008, trú Tổ 4, phường Hội Phú); Lưu Thành Đạt (SN 2008, trú phường An Phú, tỉnh Gia Lai); Trần Nguyễn Thành Nam (SN 2006, trú tổ 3, phường Hội Phú); Đỗ Thành Nguyên (SN 2007, trú thôn 3, xã Ia Krái, tỉnh Gia Lai).

Đến khoảng hơn 0h ngày 5/12/2025, nhóm đối tượng sử dụng 8 xe môtô, chở từ 2-3 người/xe, kéo đến trước tiệm Net Esport (số 477 Nguyễn Viết Xuân, phường Hội Phú) để nẹt pô, hò hét, khiêu khích nhóm của Nguyễn Văn Đại. Tại đây, hai bên đã xảy ra xô xát, ném gạch đá, chai bia; nhóm của Đại sử dụng dao, tuýp sắt truy đuổi khiến nhóm Huỳnh Phạm Phú Trường phải bỏ chạy.

Cay cú vì bị tấn công, khoảng 1 giờ 20 phút cùng ngày, nhóm Huỳnh Phạm Phú Trường tiếp tục quay lại tiệm Net, ném gạch đá vào quán, dùng dao tự chế, ba chĩa chém, đâm vào cổng, chửi bới, nẹt pô và xịt hơi cay vào bên trong. Bức xúc trước việc quán bị đập phá, Võ Hồng Nhàn (chủ tiệm Net) cùng một số thanh niên quanh khu vực đã đi ra xua đuổi nhóm gây rối. Khi nhóm Huỳnh Phạm Phú Trường bỏ chạy theo hướng đường Lê Thánh Tôn, Võ Hồng Nhàn cùng một số thanh niên khác tiếp tục cầm hung khí đuổi theo.

Do xe đang đi gần với anh Nhàn nên Phạm Xuân Sang nhảy xuống xe, cầm kiếm tự chế chém một nhát trúng vào vùng đầu anh Võ Hồng Nhàn làm nạn nhân gục xuống đường. Lưu Thành Đạt và Bùi Nguyễn Văn Nghĩa tiếp tục chạy đến dùng dao tự chế chém nhiều nhát vào người anh Nhàn. Nạn nhân nguy kịch, chấn thương sọ não, tụ máu ngoài màng cứng và bị một số vết thương khác.

Ngày 11/12/2025, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Gia Lai đã ra quyết định khởi tố đối với Phạm Xuân Sang, Bùi Nguyễn Văn Nghĩa và Lưu Thành Đạt về hành vi "Giết người" và "Gây rối trật tự công cộng"; đối với Huỳnh Phạm Phú Trường, Trần Nguyễn Thành Nam và Đỗ Thành Nguyên, Nguyễn Văn Đại về hành vi "Gây rối trật tự công cộng".