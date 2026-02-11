Tặng hoa tiền ngày Lễ Tình nhân: Cẩn trọng kẻo 'tiền mất, tật mang'

Gọi điện đến Đường dây nóng ANTĐ, anh Lê Đình Lâm ở phường Tây Hồ, thành phố Hà Nội chia sẻ, do năm nay ngày Lễ Tình nhân khá sát Tết Âm lịch, nên anh muốn tặng vợ một món quà vừa độc đáo, ý nghĩa lại vừa kinh tế.

“Vào mạng, tôi thấy khá nhiều nơi rao bán bó hoa kết bằng đồng tiền Việt Nam, thậm chí cả tiền USD với nhiều mệnh giá khác nhau, có những bó lên tới vài chục triệu đồng. Tôi dự định đặt mua tặng vợ nhưng còn băn khoăn, liệu theo quy định, việc buôn bán bó hoa bằng tiền mặt có trái quy định và bị xử phạt”?

Dưới góc độ pháp lý, luật sư Nguyễn Thị Thu – Đoàn Luật sư Hà Nội cho biết, pháp luật hiện hành không cấm hành vi làm hoặc buôn bán hoa kết bằng tiền thật, nhưng lại nghiêm cấm việc hủy hoại tiền. Theo khoản 4 Điều 3 Nghị định 87/2023/NĐ-CP, hủy hoại tiền Việt Nam trái pháp luật là hành vi cố ý làm rách nát, hư hỏng, biến dạng tiền Việt Nam.

Để có thể hoàn thành một bó hoa bằng tiền thật với hình thức đẹp, bắt mặt, bên bán hoa có thể gấp, cắt một số tờ tiền. Ngoài ra, trong quá trình vận chuyển, những bó hoa có thể bị vứt, bị nhàu nát, bị rách do tác động mạnh. Đó đều hành vi phá hoại, hủy hoại tiền Việt Nam nên có thể bị xử lý hành chính.

Điều 31 Nghị định 88/2019/NĐ-CP quy định, phạt tiền từ 10-15 triệu đồng đối với hành vi phá hoại, hủy hoại tiền Việt Nam trái pháp luật. Bên cạnh đó, cơ quan chức năng sẽ tịch thu toàn bộ tang vật, phương tiện thực hiện hành vi vi phạm; Buộc nộp vào ngân sách nhà nước số lợi bất hợp pháp có được do thực hiện hành vi vi phạm quy định…

Trường hợp đủ dấu hiệu cấu thành tội phạm, cá nhân vi phạm có thể bị xử lý hình sự về Tội hủy hoại hoặc cố ý làm hư hỏng tài sản.

Điều 178 Bộ luật hình sự 2015 sửa đổi nêu rõ, người nào hủy hoại hoặc cố ý làm hư hỏng tài sản của người khác trị giá từ 2- dưới 50 triệu đồng hoặc dưới 2 triệu đồng nhưng thuộc một trong các trường hợp quy định tại Khoản 1 Điều này thì bị phạt tiền từ 10-50 triệu đồng, phạt cải tạo không giam giữ đến 3 năm hoặc phạt tù từ 6 tháng-3 năm.

Phạm tội gây thiệt hại cho tài sản trị giá từ 200-dưới 500 triệu đồng thì bị phạt tù từ 5-10 năm. Phạm tội gây thiệt hại cho tài sản trị giá 500 triệu đồng trở lên, thì bị phạt tù từ 10-20 năm.

Ngoài ra, người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ 10-100 triệu đồng, cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 1-5 năm.

Để ngày Lễ Tình nhân thực sự có ý nghĩa, mỗi cá nhân nên cân nhắc tặng quà bằng các hình thức đảm bảo tuân thủ đúng quy định pháp luật, tránh “tiền mất, tật mang” – luật sư Nguyễn Thị Thu đưa ra lời khuyên.