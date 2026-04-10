Bắt tạm giam người phụ nữ ngang nhiên chiếm giữ nhà của người khác

Ngày 10/4, Cơ quan CSĐT Công an TP Đà Nẵng cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với bà Cao Thị Bé (54 tuổi, trú phường Ngũ Hành Sơn) để điều tra về hành vi "Xâm phạm chỗ ở của người khác".

Theo hồ sơ vụ việc, ông Nguyễn Thế Hiếu (trú tại Quảng Nam cũ) là người trúng đấu giá hợp pháp căn nhà tại lô đất số 21, phân khu B2.8, khu tái định cư Bá Tùng (phường Ngũ Hành Sơn). Tài sản này trước đó thuộc quyền sở hữu của vợ chồng ông Hồ Văn Dũng và bà Cao Thị Bé, được Chi cục Thi hành án dân sự quận Ngũ Hành Sơn đưa ra đấu giá để thi hành án.

Năm 2018, sau khi ông Hiếu nộp đủ 1,6 tỷ đồng và hoàn tất các thủ tục pháp lý, cơ quan thi hành án đã tổ chức cưỡng chế, yêu cầu vợ chồng ông Dũng, bà Bé rời khỏi nhà để bàn giao tài sản cho người trúng đấu giá.

Công an đọc lệnh khởi tố, bắt tạm giam bà Cao Thị Bé. Ảnh: Công an TP Đà Nẵng.

Tuy nhiên, chỉ gần hai tháng sau khi nhận bàn giao, lợi dụng lúc ông Hiếu về quê, bà Cao Thị Bé đã cùng chồng tự ý phá khóa, ngang nhiên dọn vào ở và chiếm giữ căn nhà này suốt nhiều năm qua.

Mặc dù ông Hiếu đã nhiều lần gửi đơn cầu cứu và chính quyền địa phương đã vào cuộc can thiệp, nhưng gia đình bà Bé vẫn kiên quyết không trả lại tài sản, gây bức xúc dư luận và ảnh hưởng đến tính nghiêm minh của pháp luật.

Sau khi củng cố đầy đủ tài liệu và chứng cứ về hành vi chiếm giữ chỗ ở trái phép, Cơ quan CSĐT Công an TP Đà Nẵng đã thực hiện các biện pháp tố tụng đối với bà Cao Thị Bé. Hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra, làm rõ để xử lý theo đúng quy định.