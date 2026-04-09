Bị nhắc nhở chạy xe gây ồn lúc đêm khuya, nhóm đối tượng chém 2 mẹ con

Ngày 9/4, Công an xã Nam Ninh Hòa cho biết đang làm việc với Lê Văn Tuấn (37 tuổi, trú phường Đô Vinh) cùng hai đối tượng khác để điều tra về hành vi cố ý gây thương tích.

Theo cơ quan công an, khoảng 23h ngày 6/4, nhóm của Tuấn chạy xe máy gây ồn ào trong khu vực thôn Mỹ Lợi (xã Nam Ninh Hòa) nên ông P.A. cùng con trai ra nhắc nhở.

Bực tức vì bị nhắc nhở, nhóm Tuấn cãi vã, gây sự với ông P.A. Lúc này, Tuấn quay về phòng trọ gần đó lấy hai con dao tự chế rồi quay lại rượt chém anh P.T. (con trai ông P.A.), khiến nạn nhân bị thương ở hai chân.

Thấy con trai bị tấn công, mẹ của anh P.T. chạy vào can ngăn cũng bị nhóm này đánh, gây thương tích ở chân phải.

Sau khi gây án, cả nhóm nhanh chóng rời khỏi hiện trường. Công an xã Nam Ninh Hòa đã vào cuộc điều tra, truy xét và đưa ba nghi can về trụ sở để làm việc.

Tại cơ quan công an, bước đầu các nghi can đã thừa nhận hành vi của mình.