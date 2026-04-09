Bắt đối tượng vô cớ đâm chết người đang ngồi xem bóng chuyền

Kết quả điều tra ban đầu, chiều tối 8/4, anh V.T.Y. (SN 1997, ngụ xã Tân Thới) ngồi ở hành lang trước nhà người dân để xem đánh bóng chuyền. Lúc này, Khánh chạy xe máy đến và có cầm theo con dao. Khánh vô cớ cầm dao đâm vào vùng cổ anh Y., gây thương tích.

Cơ quan điều tra khám nghiệm hiện trường xảy ra vụ việc.

Gây án xong, Khánh lái xe máy về nhà cố thủ. Lực lượng Công an đến nhà, Khánh cầm dao định chống trả. Nhận định đối tượng có dấu hiệu mất kiểm soát hành vi, lực lượng Công an đã tiến hành vận động, thuyết phục. Sau khoảng 15 phút, lực lượng làm nhiệm vụ đã khống chế đối tượng, thu giữ con dao bằng kim loại.

Còn anh Y. được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa khu vực Gò Công nhưng không qua khỏi. Kết quả khám nghiệm, nạn nhân tử vong vì mất máu cấp do vết thương xuyên thấu ngực phải gây đứt động mạch vai, ngực bên phải; thủng phổi.