Nguy cơ phạm tội từ các hội nhóm “tín dụng đen”, “vỡ nợ làm liều” trên không gian mạng

Nhiều hội nhóm “vỡ nợ, làm liều” hoạt động trên Facebook

Các hội nhóm này thường hoạt động dưới dạng kín, thu hút số lượng lớn thành viên tham gia, chia sẻ các nội dung xoay quanh việc vay tiền qua các ứng dụng tín dụng đen, cách thức “né nợ”, “xù nợ”, thậm chí trao đổi kinh nghiệm thực hiện các hành vi vi phạm pháp luật nhằm có tiền tiêu xài.

Đáng chú ý, thành phần tham gia không chỉ là những người gặp khó khăn về tài chính, thu nhập thấp, mà còn có cả thanh thiếu niên thiếu hiểu biết pháp luật, dễ bị lôi kéo, kích động. Nhiều trường hợp sau khi vay tiền với lãi suất cao, mất khả năng chi trả đã nảy sinh ý định phạm tội như trộm cắp, cướp giật tài sản, lừa đảo chiếm đoạt tài sản…

Thực tế cho thấy, đã xảy ra không ít vụ việc đối tượng quen biết nhau qua các hội nhóm “vỡ nợ làm liều”, sau đó rủ rê, móc nối thực hiện hành vi phạm tội, gây hậu quả nghiêm trọng cho xã hội.

Trước thực trạng trên, Công an thành phố Hà Nội khuyến cáo:

Đối với người dân:

1. Không tham gia các hội nhóm trên mạng xã hội có nội dung “bùng nợ”, “vỡ nợ làm liều”, chia sẻ kinh nghiệm vi phạm pháp luật.

2. Tuyệt đối không vay tiền qua các ứng dụng, tổ chức, cá nhân không rõ nguồn gốc, hoạt động tín dụng đen.

3. Không tin tưởng các lời mời gọi vay tiền nhanh, không cần thế chấp, giải ngân trong thời gian ngắn.

4. Khi gặp khó khăn tài chính, cần tìm đến các kênh tín dụng hợp pháp, được pháp luật bảo vệ.

Đối với các tổ chức, cơ sở kinh doanh (ngân hàng, tiệm vàng, cửa hàng…):

1. Nâng cao cảnh giác trong hoạt động giao dịch, nhận diện các đối tượng có biểu hiện bất thường;

2. Tăng cường các biện pháp đảm bảo an ninh, an toàn tài sản;

3. Phối hợp chặt chẽ với lực lượng Công an khi phát hiện dấu hiệu nghi vấn liên quan đến hoạt động phạm tội.