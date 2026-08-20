Bắt khẩn cấp nhóm thanh thiếu niên mang kiếm gây rối ở Hà Nội

Ngày 20/8, Công an Hà Nội cho biết, Công an phường Tây Tựu đã làm rõ nhóm thanh thiếu niên có hành vi gây rối trật tự công cộng, mang theo hung khí và chém người gây thương tích trên địa bàn.

Trước đó, Công an phường Tây Tựu tiếp nhận tin báo của người dân về việc một nam thanh niên bị nhóm người dùng hung khí chém gây thương tích tại khu vực đường Tây Thăng Long.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Công an phường Tây Tựu phối hợp với Bệnh viện 198 - Bộ Công an đưa nạn nhân đi cấp cứu. Nạn nhân bị nhiều vết thương ở hai tay, trong đó có vết thương làm đứt gân duỗi, mất khả năng duỗi ngón 4 và 5.

Các thanh thiếu niên gây rối trật tự công công bị tạm giữ tại cơ quan công an

12 thanh thiếu niên mang kiếm, chạy xe lạng lách

Quá trình xác minh, Công an phường Tây Tựu làm rõ 12 đối tượng liên quan, chủ yếu trong độ tuổi thanh thiếu niên. Các đối tượng được xác định có hành vi điều khiển phương tiện với tốc độ cao, lạng lách, đánh võng, nẹt pô, rồ ga, bấm còi và mang theo hung khí di chuyển trên các tuyến đường.

Đáng chú ý, P.A.Đ. (SN 2008) và N.Đ.H. (SN 2008) được xác định đã sử dụng kiếm chém gây thương tích cho nạn nhân.

Công an phường Tây Tựu đã thu giữ 4 thanh kiếm, trong đó có kiếm tự chế dài khoảng 85-90 cm và một thanh kiếm Nhật dài khoảng 1m.

11 đối tượng bị bắt khẩn cấp

Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, Công an phường Tây Tựu đã ra quyết định bắt khẩn cấp 11 đối tượng có dấu hiệu của tội “Gây rối trật tự công cộng”, quy định tại Điều 318 Bộ luật Hình sự. Một đối tượng đã ra tự thú.

Riêng hành vi sử dụng hung khí chém người gây thương tích có dấu hiệu của tội “Cố ý gây thương tích” theo Điều 134 Bộ luật Hình sự.

Hiện Công an phường Tây Tựu đang tiếp tục lập hồ sơ, xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật.