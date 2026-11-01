Giả doanh nghiệp, gã thanh niên lừa hơn 70 tổ chức, cá nhân

Ngày 1/11, văn phòng cơ quan CSĐT Công an TP Quảng Ninh cho biết, đơn vị vừa kết thúc điều tra, đề nghị truy tố Trần Quang Thiện (SN 1996) và Đậu Bá Đạt (SN 2001, cùng trú tại phường Vĩnh Hưng, tỉnh Nghệ An), về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Theo kết quả điều tra, Thiện sử dụng thông tin doanh nghiệp, tài khoản ngân hàng, sim điện thoại và nhiều tài khoản mạng xã hội để tạo dựng các đầu mối giao dịch khác nhau. Sau đó, đối tượng lập các website chào bán container, sắt thép; đồng thời đăng tải hình ảnh, mẫu mã, kích thước sản phẩm cùng thông tin liên hệ, địa chỉ kho bãi.

Chưa dừng lại ở đó, Thiện còn quảng cáo trực tuyến và đăng bài tại các hội nhóm mạng xã hội để tìm kiếm khách hàng.

Khi khách hàng liên hệ, đối tượng báo giá, gửi hình ảnh sản phẩm qua zalo và đưa ra các chính sách như: miễn phí vận chuyển, lắp đặt tại công trình.

Đối tượng Đậu Bá Đạt (bên trái) và Trần Quang Thiện. Ảnh: Cơ quan Công an.

Để tăng mức độ tin tưởng, đối tượng còn soạn thảo hợp đồng mua bán với đầy đủ thông tin về hàng hóa, giá trị và thời gian giao hàng. Sau khi khách hàng đồng ý mua, Thiện yêu cầu chuyển trước từ 30% đến 50% giá trị đơn hàng vào tài khoản do đối tượng cung cấp.

Trong thời gian chờ giao hàng, Thiện tiếp tục đưa ra các lý do như: xuất hóa đơn, mua nguyên liệu gia công... để yêu cầu khách hàng chuyển thêm tiền. Đến thời hạn giao hàng, Thiện không thực hiện mà chặn liên lạc, chiếm đoạt số tiền đã nhận.

Một số trường hợp, đối tượng còn đặt mua hàng từ các cơ sở kinh doanh thực tế, yêu cầu vận chuyển đến địa chỉ của khách hàng để tạo lòng tin. Khi khách hàng chuyển nốt số tiền còn lại, Thiện lập tức cắt liên lạc.

Bằng thủ đoạn trên, trong khoảng thời gian từ tháng 5/2025 đến tháng 9/2025, Trần Quang Thiện đã lừa đảo, chiếm đoạt tổng số tiền hơn 2,2 tỷ đồng của 71 tổ chức, cá nhân.

Cũng theo cơ quan công an, riêng đối tượng Đậu Bá Đạt có hành vi giúp sức cho Thiện đưa ra thông tin gian dối, tạo lòng tin để chiếm đoạt hơn 47 triệu đồng của Công ty TNHH Một thành viên Phòng cháy chữa cháy và An ninh điện tử Hà Bắc.

Vụ án được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ và xử lý theo quy định pháp luật.