Cuộc gọi cầu cứu từ sân bay Nội Bài và cú lừa 28 triệu suýt thành công

Công an cửa khẩu Cảng Hàng không quốc tế Nội Bài vừa ngăn chặn một trường hợp có nguy cơ bị lừa đảo 28 triệu đồng bằng thủ đoạn giả danh người nước ngoài gặp vướng mắc khi nhập cảnh, cần tiền để giải quyết sự việc tại sân bay.

Theo thông tin từ Công an cửa khẩu Cảng HKQT Nội Bài, thời gian gần đây, đơn vị phát hiện và ngăn chặn nhiều trường hợp người dân có nguy cơ bị lừa đảo với thủ đoạn liên quan đến việc người nước ngoài bị tạm giữ hoặc gặp vướng mắc về thủ tục tại sân bay.

Các đối tượng thường dựng chuyện một người nước ngoài vừa nhập cảnh tại sân bay Nội Bài, đang bị lực lượng Công an tạm giữ cùng hành lý hoặc phải làm việc do mang theo nhiều ngoại tệ, gặp vấn đề về thủ tục. Sau đó, chúng liên hệ với người thân, bạn bè hoặc người quen của người này, thông báo cần tiền gấp để đóng các khoản phí hoặc "giải quyết nhanh" vụ việc.

Nếu không kiểm chứng thông tin mà làm theo yêu cầu, người dân có thể bị các đối tượng chiếm đoạt tài sản.

Các đối tượng dựng chuyện người nước ngoài bị giữ tại sân bay Nội Bài, yêu cầu người quen chuyển tiền để giải quyết vụ việc. (Ảnh minh hoạ)

Vụ việc gần đây nhất xảy ra ngày 26/10/2026. Chị Phạm Thúy Nhi, trú tại tỉnh Lâm Đồng, quen một người qua Facebook. Người này tự giới thiệu là bác sĩ, quốc tịch Đức.

Sau một thời gian trò chuyện, người này thông báo sẽ sang Việt Nam thăm chị Nhi và gửi hình ảnh vé máy bay để tạo lòng tin. Tuy nhiên, sau đó, chị Nhi nhận được cuộc gọi thông báo người quen đang bị tạm giữ tại sân bay Nội Bài, đồng thời yêu cầu chị chuyển 28 triệu đồng để "đóng thuế".

Lo lắng cho người quen, chị Nhi đến sân bay Nội Bài để tìm hiểu sự việc. Tại đây, chị gặp Đại úy Lê Văn Đồng, cán bộ Đội Kiểm soát an ninh quốc nội 1 đang làm nhiệm vụ.

Qua xác minh và phối hợp với hãng hàng không, Đại úy Lê Văn Đồng phát hiện chuyến bay mà đối tượng cung cấp không có thật. Cán bộ Công an cửa khẩu sau đó giải thích, phân tích thủ đoạn lừa đảo để chị Nhi nhận diện sự việc. Nhờ vậy, chị không chuyển tiền cho các đối tượng.

Trước đó, ngày 19/10/2026 và những ngày tiếp theo, Công an cửa khẩu Cảng HKQT Nội Bài cũng tiếp nhận thông tin về một số trường hợp có dấu hiệu bị lừa đảo với thủ đoạn tương tự. Qua xác minh, hỗ trợ kịp thời, cán bộ đơn vị đã ngăn chặn việc chuyển tiền, giúp những người liên quan tránh bị mất tài sản.

Công an cửa khẩu Cảng HKQT Nội Bài khuyến cáo, người dân không chuyển tiền theo yêu cầu "lo chi phí", "lo việc" cho người thân, bạn bè hoặc người quen được thông báo đang gặp sự cố tại sân bay khi chưa xác minh rõ thông tin.

Khi nhận được những thông báo như trên, người dân cần chủ động liên hệ trực tiếp với người liên quan và cơ quan chức năng để kiểm chứng trước khi thực hiện giao dịch.

Đồng thời, không cung cấp thông tin cá nhân, tài khoản ngân hàng, mật khẩu hoặc mã OTP cho người lạ. Khi phát hiện dấu hiệu lừa đảo, người dân cần lưu giữ tin nhắn, số điện thoại, tài khoản liên quan và trình báo cơ quan Công an để được hỗ trợ, xử lý.