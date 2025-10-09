Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất
MXH 24H thích Bóng đá - Thể thao

Bắt kẻ dùng rìu sát hại 2 người trên nương sau gần 4 năm lẩn trốn tại Sơn La

Sự kiện: Tin pháp luật
00:00 / 0:00
Chuẩn
Tốc độ đọc

Sau gần 4 năm lẩn trốn, Vì Văn Tăm - đối tượng có hành vi man rợ dùng rìu sát hại 2 người, đã bị lực lượng chức năng Công an tỉnh Sơn La bắt giữ thành công.

Ngày 9/10, Công an tỉnh Sơn La thông tin về việc đơn vị vừa bắt giữ thành công đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm về tội giết người.

Cụ thể, vào ngày 8/10, tại khu vực rừng núi thuộc bản Mường An, xã Chiềng Sơn, tỉnh Sơn La, Phòng Cảnh sát Hình sự (PC01) Công an tỉnh Sơn La đã chủ trì, phối hợp với Công an xã Xuân Nha, Công an xã Chiềng Sơn và Đồn Biên phòng Chiềng Sơn tiến hành bắt giữ Vì Văn Tăm.

Đối tượng Vì Văn Tăm (thứ 2 từ phải sang). Ảnh: Công an Sơn La.

Đối tượng Vì Văn Tăm (thứ 2 từ phải sang). Ảnh: Công an Sơn La.

Vì Văn Tăm (sinh năm 1989, trú tại xã Chiềng Sơn, tỉnh Sơn La) là đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm về tội Giết người.

Trước đó, vào ngày 18/1/2022, Vì Văn Tăm đã thực hiện hành vi dùng rìu sát hại 2 người tại lán nương thuộc bản Sò Lườn, xã Chiềng Sơn, sau đó lập tức bỏ trốn lên rừng.

Ngày 4/2/2022, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra đã ra Quyết định truy nã đặc biệt số 02/QĐ-VPCQCSĐT đối với Vì Văn Tăm.

Đăng tin xuyên tạc về vụ sát hại 3 người ở Đồng Nai, TikToker Vũ Râu bị công an mời làm việc
Đăng tin xuyên tạc về vụ sát hại 3 người ở Đồng Nai, TikToker Vũ Râu bị công an mời làm việc

Đăng tải nội dung xuyên tạc kết quả chuyên án giết 3 người ở Đồng Nai lên TikTok, tài khoản “Vũ Râu” do ông N.Đ.H.V. quản lý đã bị lực lượng an ninh...

Bấm xem >>

Chia sẻ
Gửi góp ý
Lưu bài Bỏ lưu bài
Theo Minh Đức ([Tên nguồn])

Nguồn: [Link nguồn]

-09/10/2025 12:20 PM (GMT+7)
Tin liên quan
Tin pháp luật Xem thêm
Nhiều người đọc
Báo lỗi nội dung
Chia sẻ thông tin hữu ích
Copy link
GÓP Ý GIAO DIỆN