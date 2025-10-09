Bắt kẻ dùng rìu sát hại 2 người trên nương sau gần 4 năm lẩn trốn tại Sơn La

Ngày 9/10, Công an tỉnh Sơn La thông tin về việc đơn vị vừa bắt giữ thành công đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm về tội giết người.

Cụ thể, vào ngày 8/10, tại khu vực rừng núi thuộc bản Mường An, xã Chiềng Sơn, tỉnh Sơn La, Phòng Cảnh sát Hình sự (PC01) Công an tỉnh Sơn La đã chủ trì, phối hợp với Công an xã Xuân Nha, Công an xã Chiềng Sơn và Đồn Biên phòng Chiềng Sơn tiến hành bắt giữ Vì Văn Tăm.

Đối tượng Vì Văn Tăm (thứ 2 từ phải sang). Ảnh: Công an Sơn La.

Vì Văn Tăm (sinh năm 1989, trú tại xã Chiềng Sơn, tỉnh Sơn La) là đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm về tội Giết người.

Trước đó, vào ngày 18/1/2022, Vì Văn Tăm đã thực hiện hành vi dùng rìu sát hại 2 người tại lán nương thuộc bản Sò Lườn, xã Chiềng Sơn, sau đó lập tức bỏ trốn lên rừng.

Ngày 4/2/2022, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra đã ra Quyết định truy nã đặc biệt số 02/QĐ-VPCQCSĐT đối với Vì Văn Tăm.