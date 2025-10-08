Đăng tin xuyên tạc về vụ sát hại 3 người ở Đồng Nai, TikToker Vũ Râu bị công an mời làm việc

Ngày 8/10, theo fanpage Công an tỉnh Đồng Nai, Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao đã lập biên bản vi phạm hành chính đối với ông N.Đ.H.V. (sinh năm 1994, trú tại khu phố Đông A, phường Đông Hòa, TP Hồ Chí Minh) về hành vi cung cấp, chia sẻ thông tin giả mạo, sai sự thật, xuyên tạc, vu khống, xúc phạm uy tín tổ chức, danh dự, nhân phẩm cá nhân.

Ông N.Đ.H.V. và bài viết sai sự thật trên TikTok. Ảnh: Công an tỉnh Đồng Nai.

Trước đó, ngày 7/10, lực lượng chức năng phát hiện ông N.Đ.H.V. sử dụng tài khoản TikTok “Vũ Râu” đăng tải, chia sẻ thông tin có nội dung xuyên tạc kết quả công tác đấu tranh Chuyên án 1025G, liên quan vụ án giết 3 người xảy ra tại xã Đăk Nhau, tỉnh Đồng Nai.

Làm việc với cơ quan công an, ông V. đã thừa nhận hành vi vi phạm, tự nguyện xóa các bài viết sai phạm trên TikTok cá nhân và cam kết không tái phạm. Cơ quan công an đã lập biên bản vi phạm hành chính về hành vi cung cấp, chia sẻ thông tin giả mạo, thông tin sai sự thật, xuyên tạc, vu khống, xúc phạm uy tín của cơ quan, tổ chức, danh dự, nhân phẩm của cá nhân.

Công an tỉnh Đồng Nai khuyến cáo các tổ chức, cá nhân khi tham gia hoạt động trên không gian mạng cần tuân thủ nghiêm quy định pháp luật; không đăng tải, chia sẻ thông tin sai sự thật, gây ảnh hưởng đến an ninh trật tự và uy tín của các tổ chức, cá nhân.