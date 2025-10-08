Tạm giữ 12 đối tượng đuổi đánh khiến người đi đường tử vong

Theo thông tin ban đầu, rạng sáng ngày 3/10, sau khi kết thúc buổi liên hoan sinh nhật của Lường Văn Đăng (sinh năm 2007, trú tại xã Mường La, tỉnh Sơn La), một nhóm gồm 12 thanh niên đã rủ nhau xuống trung tâm xã Mường La.

Nhóm 12 thanh niên, gồm: Lường Việt Đông (sinh năm 2006), Lường Trung Hiếu (sinh năm 2008), Lường Văn Đăng (sinh năm 2007), Tòng Văn Lý (sinh năm 2007), Lò Văn Hùng (sinh năm 2003), Cà Văn Vũ (sinh năm 2008), Lò Văn Khánh (sinh năm 2005), Lường Văn Tâm (sinh năm 2007), Lò Ngọc Sơn (sinh năm 2008) và Quàng Văn Mới (sinh năm 2006) cùng trú tại xã Mường La; Quàng Văn Hảo (sinh năm 2007) và Lường Hải Sơn (sinh năm 2008) cùng trú tại xã Chiềng Lao.

Trong quá trình di chuyển, Lường Việt Đông mang theo một thanh kiếm dài khoảng 1,1m và rủ cả nhóm đi tìm nhóm thanh niên xã Nặm Păm để "chặn đánh" do Đông có mâu thuẫn từ trước.

12 đối tượng bị tạm giữ. Ảnh: Công an Sơn La.

Khi 12 người tập trung tại ngã ba Nà Lốc, Đông rủ nhóm lên bãi đất trống của Nhà máy nước xã Nặm Păm để phục kích nhưng vẫn không gặp được nhóm đối thủ. Sau đó, các đối tượng mang theo hung khí quay xe về hướng trung tâm xã Mường La.

Thanh kiếm tang vật. Ảnh: Công an Sơn La.

Trên đường đi, nhóm phát hiện hai thanh niên đi xe máy ngược chiều nên đã quay đầu xe, truy đuổi. Hai nạn nhân sau đó được xác định là Lường Như Thuận chở theo Cà Văn Việt (cùng sinh năm 2009, trú tại xã Chiềng Hoa).

Do bị nhóm của Đông đuổi theo trên quãng đường dài hơn 5km với tốc độ cao, Thuận đã hoảng sợ, mất lái làm xe mô tô lao xuống ruộng. Hậu quả là Việt bị văng ra va đập vào đá thành bờ ruộng và bị thương nặng, còn Thuận chỉ bị thương nhẹ. Việt sau đó được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Mường La nhưng đã tử vong.

Hiện Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Sơn La đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối với 12 đối tượng nói trên để tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.