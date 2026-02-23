Thông tin mới về vụ chồng cũ đánh bạn nhậu của vợ tử vong

Liên quan vụ chồng cũ đánh bạn nhậu của vợ tử vong ở Cà Mau, nguồn tin của PV Tiền Phong, kết quả khám nghiệm tử thi xác định nạn nhân tử vong do xuất huyết não vì ngoại lực. Thi thể nạn nhân đã được cơ quan chức năng bàn giao cho gia đình tổ chức mai táng.

Hiện trường xảy ra vụ việc.

Công an xã Đất Mới (tỉnh Cà Mau) đã lập hồ sơ ban đầu, bàn giao Nguyễn Văn Quốc (47 tuổi, trú xã Đất Mới) cho Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Cà Mau tiếp tục điều tra, xử lý theo thẩm quyền, về hành vi cố ý gây thương tích dẫn đến chết người.

Trước đó, như Tiền Phong thông tin, khoảng 18h ngày 21/2 (mùng 5 Tết), bà H.T.P (vợ cũ của ông Quốc) tổ chức nhậu cùng ông C.T.Ph tại nhà. Đến khoảng 20h cùng ngày, Quốc về nhà thấy ông Ph. nằm trên giường của bà P. nên lao vào đánh.

Quốc khai dùng tay đánh ông Ph. 3 cái vào vùng mặt và 1 cái vào vùng hạ bộ. Thời điểm bị đánh, ông Ph. đang say rượu và nằm bất động. Một lúc sau, bà P. phát hiện ông Ph. bất tỉnh nên gọi lực lượng an ninh trật tự ấp hỗ trợ đưa đi cấp cứu. Đến 23h46 cùng ngày, ông Ph. tử vong tại bệnh viện.

Theo cơ quan chức năng, Quốc và bà P. đã ly hôn từ tháng 8/2022, nhưng do chưa phân chia tài sản nên cả 2 vẫn sống chung nhà. Quốc khai trước thời điểm xảy ra vụ việc, ông đã uống 3 lon bia.