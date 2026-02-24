Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất

Đâm chết bạn nhậu rồi đi đầu thú

Sự kiện: Tin pháp luật

Chỉ vì những lời nói thiếu tôn trọng trong lúc nhậu, một người đàn ông ở An Giang đã dùng dao đâm bạn nhậu tử vong. Sau khi gây án, đối tượng đến cơ quan công an đầu thú.

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang cho biết, đang tạm giữ hình sự Nguyễn Hoàng Nam (SN 1987, ngụ phường Rạch Giá, tỉnh An Giang) để điều tra về hành vi “Giết người”.

Đối tượng Nguyễn Hoàng Nam.

Đối tượng Nguyễn Hoàng Nam.

Theo thông tin ban đầu, chiều tối 17/2, Nam nhậu cùng bạn trên đường Liên Hương (phường Rạch Giá), trong đó có P.T.T (SN 1993, cùng địa phương). Trong lúc ăn nhậu, giữa Nam và T. xảy ra mâu thuẫn, cự cãi do T. có lời lẽ bị cho là thiếu tôn trọng. Bực tức, Nam lấy dao bấm mang theo người định đánh nhau nhưng được mọi người can ngăn.

Chưa dừng lại, T. cầm ly thủy tinh trên bàn ném về phía Nam nhưng không trúng, Nam cầm dao xông tới đâm T., khiến nạn nhân bị thương nặng. T. được đưa đi cấp cứu, nhưng đến trưa 18/2 đã tử vong.

Sau khi gây án, Nam đã đến Công an phường Rạch Giá đầu thú.

Lời khai ban đầu của nghi phạm đánh bạn gái đến chết trong đêm
Lời khai ban đầu của nghi phạm đánh bạn gái đến chết trong đêm

Sau khi đánh bạn gái bầm dập, Lê Hữu Nghị luộc trứng gà và lấy khăn nóng để chườm lên vết sưng nhưng người phụ nữ này đã tử vong sau đó

Bấm xem >>

Chia sẻ
Gửi góp ý
Lưu bài Bỏ lưu bài
Theo Nhật Huy ([Tên nguồn])

Nguồn: [Link nguồn]

-24/02/2026 06:52 AM (GMT+7)
Tin liên quan
Tin pháp luật Xem thêm
Nhiều người đọc
Báo lỗi nội dung
Chia sẻ thông tin hữu ích
Copy link
GÓP Ý GIAO DIỆN