Bảo vệ bị đâm tử vong ở cổng Bệnh viện Đa khoa Vĩnh Long

Ngày 21-12, Công an tỉnh Vĩnh Long đang truy tìm nghi phạm dùng hung khí đâm tử vong một bảo vệ ở cổng Bệnh viện Đa khoa Vĩnh Long.

Theo thông tin ban đầu, vào ngày 20-12, ông N.A.K. (45 tuổi; ngụ Vĩnh Long) làm nhiệm vụ bảo vệ ở cổng bệnh viện.

Hiện trường vụ việc. Nguồn: MXH

Lúc này, một người chưa rõ danh tính chạy đến, dùng hung khí đâm vào nách trái khiến ông K. bị thương nặng. Sau khi gây án, nghi phạm bỏ trốn.

Mặc dù được cấp cứu tích cực nhưng do vết thương quá nặng, ông K. đã tử vong cùng ngày.

Tiếp nhận tin báo, lực lượng công an nhanh chóng đến bảo vệ hiện trường, ghi nhận lời khai, khám nghiệm tử thi và truy tìm nghi phạm.

Dự kiến trong ngày hôm nay, đoàn công tác của Sở Y tế và bệnh viện sẽ đến gia đình nạn nhân thăm hỏi động viên và hỗ trợ mai táng.