6 người bị giữ khẩn cấp vì 'mua vui' một thiếu nữ 15 tuổi

Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) Công an tỉnh Lâm Đồng đang củng cố hồ sơ, điều tra vụ án liên quan đến các hành vi môi giới, mua dâm người dưới 18 tuổi tại xã Tân Hà Lâm Hà.

Nhóm sáu nghi phạm bị công an giữ khẩn cấp. Ảnh: Công an Lâm Đồng

Liên quan vụ án trên, Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Lâm Đồng đã thực hiện thủ tục giữ người trong trường hợp khẩn cấp sáu nghi phạm liên quan.

Trước đó, tối 26-10, Công an xã Tân Hà Lâm Hà kiểm tra tạm trú tại quán karaoke Lâm (thôn Phúc Thọ, đã ngừng hoạt động) và phát hiện cháu BM (15 tuổi, tên đã được thay đổi) lưu trú không khai báo.

Qua làm việc, lực lượng chức năng nhận thấy nhiều dấu hiệu bất thường liên quan đến sinh hoạt, công việc của M.

Từ các nghi vấn, cơ quan công an nhanh chóng làm rõ mối quan hệ giữa cháu M và Nguyễn Lâm Oánh (24 tuổi, trú xã Tân Hà Lâm Hà).

Sau khi được động viên, cháu M đã tố cáo là bị Oánh dụ dỗ, xâm hại. Ngoài ra, Oánh dụ còn dụ dỗ M thực hiện hành vi "mua vui" cho nhiều khách với giá 500.000 đồng/lượt.

Quán karaoke thôn Phúc Thọ (đã ngừng hoạt động) nơi xảy ra vụ việc. Ảnh: Công an Lâm Đồng

Mở rộng xác minh, cơ quan điều tra đã làm rõ năm người có hành vi "vui vẻ" với cháu M, gồm: NVM (38 tuổi), PTM (28 tuổi), NVT (45 tuổi), TVS (36 tuổi) và ĐVC (35 tuổi) đều trú tại các xã Phúc Thọ Lâm Hà, Tân Hà Lâm Hà nên mời làm việc và giữ người.

Hiện công an đang tiếp tục làm rõ hành vi của những người liên quan để xử lý.