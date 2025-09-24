Chính thức miễn chấp hành án cho người chồng giao cấu với vợ khi vợ chưa đủ 16 tuổi

Chiều 24-9, nguồn tin của PLO xác nhận TAND tỉnh Khánh Hòa đã quyết định miễn chấp hành án cho người bị kết án Trần Huỳnh Kiệt (25 tuổi, ngụ phường Ninh Hòa), bị án trong vụ chồng giao cấu với vợ khi vợ chưa đủ 16 tuổi.

Vợ chồng anh Kiệt vui mừng lúc được đề nghị miễn chấp hành án. Ảnh: H.H

"Chiều nay, TAND tỉnh Khánh Hòa đã họp xét, thống nhất quyết định miễn chấp hành án cho Trần Huỳnh Kiệt. Các thủ tục liên quan đang được hoàn thiện theo quy định", theo nguồn tin của PLO.

Trước đó, Viện trưởng VKSND tỉnh Khánh Hòa đã có văn bản đề nghị Chánh án TAND tỉnh này xem xét, giải quyết cho Trần Huỳnh Kiệt được miễn chấp hành án phạt 3 năm tù về tội giao cấu với người vừa đủ 13 đến dưới 16 tuổi.

Sau khi nhận được đề nghị của VKS, Chánh án TAND tỉnh Khánh Hòa đã có quyết định thành lập Hội đồng và phân công thẩm phán chủ trì họp xét, quyết định.

Như PLO đã thông tin, theo bản án, tháng 1-2021, Trần Huỳnh Kiệt (sinh năm 2000) và Nguyễn Thị Kim Thoa (sinh ngày 8-3-2006) gặp và quen nhau. Đến tháng 3-2021, Thoa đến nhà Kiệt chơi và cả hai có quan hệ tình dục. Lúc này, Thoa chưa đủ 16 tuổi.

Sau đó, Thoa phát hiện mình có thai nên đến nhà Kiệt sống như vợ chồng.

Tháng 1-2022, Thoa sinh con đầu lòng. Đến tháng 5-2024, cả hai đi đăng ký kết hôn. Quá trình chung sống, Kiệt và Thoa có thêm con vào tháng 6-2024.

Đến ngày 24-7-2024, công an phát hiện Thoa sinh con khi chưa đủ 16 tuổi.

Ngày 12-3, TAND thị xã Ninh Hòa cũ (nay là TAND Khu vực 4) xử sơ thẩm, tuyên phạt bị cáo Kiệt 3 năm 6 tháng tù về tội giao cấu với người từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi.

Sau đó, bị cáo Kiệt và bị hại Thoa cùng có đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt và cho bị cáo được hưởng án treo.

Tòa phúc thẩm chấp nhận một phần kháng cáo, sửa bản án sơ thẩm, tuyên phạt Kiệt 3 năm tù.

Theo VKSND tỉnh Khánh Hòa, Trần Huỳnh Kiệt đã thực hiện hành vi phạm tội với chị Nguyễn Thị Kim Thoa khi chị này chưa đủ 16 tuổi. Anh Kiệt đang được hoãn chấp hành án theo quyết định hoãn chấp hành án của TAND khu vực 4 – Khánh Hòa.

Hiện nay, anh Kiệt và chị Thoa- người bị hại trong vụ án- đã đăng ký kết hôn và có hai con chung. Vợ chồng anh Kiệt sống tại căn nhà thuê ở tổ dân phố 18, phường Ninh Hòa và được UBND phường này xác nhận hoàn cảnh gia đình đặc biệt khó khăn.

Bên cạnh đó, anh Kiệt thuộc trường hợp phạm tội lần đầu, có nhân thân tốt. Anh Kiệt được tặng hai giấy khen trong thời gian thực hiện nghĩa vụ quân sự. Đồng thời, anh Kiệt đang là lao động duy nhất trong gia đình với nghề thợ sơn tự do, nuôi vợ và hai con nhỏ.

Cũng theo VKSND tỉnh Khánh Hòa, người bị kết án Trần Huỳnh Kiệt đã chấp hành tốt pháp luật. Anh Kiệt đã hoàn lương, có trách nhiệm với gia đình, chăm chỉ làm ăn nuôi vợ con nên không còn nguy hiểm cho xã hội nữa. Hiện nay, gia đình anh Kiệt có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.

VKSND tỉnh Khánh Hòa cho rằng anh Kiệt thuộc trường hợp chấp hành tốt pháp luật, có hoàn cảnh gia đình đặc biệt khó khăn và xét thấy người đó không còn nguy hiểm cho xã hội nữa quy định tại điểm c Khoản 2 Điều 62 Bộ luật Hình sự năm 2015.