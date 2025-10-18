Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất
MXH 24H thích Bóng đá - Thể thao

Tạm giữ hình sự 4 đối tượng giao cấu với bé gái 15 tuổi

Sự kiện: Tin pháp luật
00:00 / 0:00
Chuẩn
Tốc độ đọc

Ngày 16/10, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Sơn La (Phòng Cảnh sát Hình sự) đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối với 3 đối tượng về hành vi hiếp dâm, 1 đối tượng về hành vi giao cấu với người từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi.

Theo đó, vào rạng sáng 12/10, sau khi cùng nhau uống rượu bia, nhóm thanh niên gồm: Lò Minh Thi, SN 2006; Lầu A Đại, SN 2006; Lường Đình Vững, SN 2008 và Ngọc Khắc Nguyện, SN 2008 cùng trú tại phường Thảo Nguyên, tỉnh Sơn La đã lợi dụng tình trạng say rượu của cháu H.T.H.M, SN 2010, trú tại phường Thảo Nguyên để quan hệ tình dục.

Các đối tượng từ trái qua phải: Lò Minh Thi, Ngọc Khắc Nguyện, Lường Đình Vững, Lầu A Đại

Các đối tượng từ trái qua phải: Lò Minh Thi, Ngọc Khắc Nguyện, Lường Đình Vững, Lầu A Đại

Gia đình cháu H.T.H.M đã trình báo nội dung vụ việc với cơ quan Công an.

Căn cứ kết quả điều tra, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Sơn La đã bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp và ra Quyết định tạm giữ hình sự đối với Lò Minh Thi về hành vi giao cấu với người từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi; Lầu A Đại, Lường Đình Vững, Ngọc Khắc Nguyện về hành vi hiếp dâm để điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

Làm rõ vụ giao cấu với bé gái 13 tuổi tại khách sạn ở Đà Nẵng
Làm rõ vụ giao cấu với bé gái 13 tuổi tại khách sạn ở Đà Nẵng

Công an đang làm rõ việc nam thanh niên 25 tuổi từ Đắk Lắk ra Đà Nẵng du lịch có hành vi giao cấu với bé gái 13 tuổi tại khách sạn

Bấm xem >>

Chia sẻ
Gửi góp ý
Lưu bài Bỏ lưu bài
Theo Trung Hiếu ([Tên nguồn])

Nguồn: [Link nguồn]

-17/10/2025 18:07 PM (GMT+7)
Tin liên quan
Tin pháp luật Xem thêm
Nhiều người đọc
Báo lỗi nội dung
Chia sẻ thông tin hữu ích
Copy link
GÓP Ý GIAO DIỆN