Tạm giữ hình sự 4 đối tượng giao cấu với bé gái 15 tuổi

Theo đó, vào rạng sáng 12/10, sau khi cùng nhau uống rượu bia, nhóm thanh niên gồm: Lò Minh Thi, SN 2006; Lầu A Đại, SN 2006; Lường Đình Vững, SN 2008 và Ngọc Khắc Nguyện, SN 2008 cùng trú tại phường Thảo Nguyên, tỉnh Sơn La đã lợi dụng tình trạng say rượu của cháu H.T.H.M, SN 2010, trú tại phường Thảo Nguyên để quan hệ tình dục.

Các đối tượng từ trái qua phải: Lò Minh Thi, Ngọc Khắc Nguyện, Lường Đình Vững, Lầu A Đại

Gia đình cháu H.T.H.M đã trình báo nội dung vụ việc với cơ quan Công an.

Căn cứ kết quả điều tra, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Sơn La đã bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp và ra Quyết định tạm giữ hình sự đối với Lò Minh Thi về hành vi giao cấu với người từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi; Lầu A Đại, Lường Đình Vững, Ngọc Khắc Nguyện về hành vi hiếp dâm để điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.