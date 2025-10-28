Ngày 28-10, Công an phường Thủ Đức, TP.HCM đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và áp dụng lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Phạm Như Vũ Bảo (17 tuổi, ngụ phường Cầu Ông Lãnh) để điều tra về hành vi gây rối trật tự công cộng.

Các quyết định, lệnh nêu trên đã được Viện kiểm sát nhân dân phê chuẩn.

Liên quan vụ việc, cơ quan công an tiếp tục điều tra, củng cố hồ sơ để xử lý NHTK (15 tuổi) theo quy định của pháp luật.

Khởi tố thanh niên đánh bảo vệ trên tàu Metro số 1.

Theo điều tra ban đầu, khoảng 17 giờ ngày 26-10, trên chuyến tàu Metro số 1, khi tàu đang di chuyển đến ga Khu công nghệ cao, anh THNM (23 tuổi, ngụ phường Sài Gòn) là nhân viên bảo vệ trực trên tàu nhắc nhở hành khách NTH (33 tuổi, ngụ phường Khánh Hội) không gác chân lên ghế.

Lúc này, Bảo và K đã xông vào đánh anh M, khiến nạn nhân bị sưng vùng mắt trái, chân mày phải và rách môi trên. Khi tàu dừng tại ga Thủ Đức, hành khách xung quanh can ngăn và đưa anh M xuống tàu.

Nhận tin báo, Công an phường Thủ Đức có mặt và mời các bên liên quan về trụ sở làm việc.

Tại cơ quan công an, bước đầu xác định mâu thuẫn bắt nguồn từ việc trước đó anh M vỗ nhẹ vào lưng một bé trai (khoảng 3 tuổi, cháu của chị H) để nhắc bé không la hét trên tàu. Chị H bức xúc, to tiếng cho rằng anh M “đánh cháu”, dẫn đến cự cãi.

Sau đó, khi chị H gác chân lên ghế, anh M đến nhắc nhở thì bị hai thanh niên lao vào hành hung.

Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.