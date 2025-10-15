Làm rõ vụ giao cấu với bé gái 13 tuổi tại khách sạn ở Đà Nẵng

Tối 14-10, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Đà Nẵng vừa phối hợp với Công an xã Quế Sơn Trung và Công an phường An Hải xác minh, làm rõ vụ việc giao cấu với trẻ vị thành niên xảy ra trên địa bàn.

T.M.T (SN 2000, trú tỉnh Đắk Lắk)

Trước đó, lúc 13 giờ cùng ngày, bà N.Q. (sinh năm 1990, trú tại xã Quế Sơn Trung, TP Đà Nẵng) đến trình báo tại Cơ quan Công an về việc con gái là N.T (sinh ngày 21-6-2012, trú cùng địa chỉ) bị một nam thanh niên có hành vi giao cấu tại phòng khách sạn S.C. (phường An Hải, TP Đà Nẵng) vào ngày 13-10.

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp với Công an xã Quế Sơn Trung và Công an phường An Hải tiến hành xác minh, kiểm tra hiện trường.

Tại phòng khách sạn S.C, lực lượng phát hiện T.M.T (SN 2000, trú tỉnh Đắk Lắk) đang lưu trú tại đây.

Làm việc với cơ quan Công an, M.T. khai nhận quen biết với N.T. qua mạng xã hội Facebook từ tháng 4-2025 và có quan hệ tình cảm.

Ngày 12-10, M.T. từ Đắk Lắk ra Đà Nẵng du lịch, thuê phòng tại khách sạn S.C.

Đến ngày 13-10, M.T đưa N.T. ra khách sạn chơi. Khoảng 16 giờ cùng ngày, M.T. có hành vi ôm hôn và đề nghị quan hệ tình dục. Lúc này, cháu N.T. đồng ý và cả hai đã giao cấu.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Cơ quan Công an phát hiện nhiều chứng cứ xác định việc N.T. đồng ý ra khách sạn và giao cấu với M.T.

Hiện Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Đà Nẵng đã làm rõ vụ việc, chuyển hồ sơ cho Công an phường An Hải thụ lý, tiếp tục điều tra, xử lý theo đúng quy định của pháp luật.