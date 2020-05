Vụ hỗn chiến kinh hoàng ở Quy Nhơn: Các nhóm từng mâu thuẫn, gây án mạng?

Khoảng một năm trước, hai nhóm đối tượng này cũng từng gây ra vụ nổ súng, đâm chém nhau khiến một người chết.

Vụ đâm chém kinh hoàng khiến nam thanh niên đứt lìa bàn tay rồi tử vong sau đó

Tối 16/5, nguồn tin của Báo Giao thông cho biết, Công an TP Quy Nhơn đã chuyển hồ sơ vụ việc đâm chém nhau kinh hoàng trên địa bàn với tối 15, rạng sáng 16/5 khiến một người đứt lìa cánh tay và tử vong sau đó cho Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Định xử lý theo quy định của pháp luật. Hiện tại, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Định đã tiến hành lấy lời khai ban đầu về vụ việc của đối tượng liên quan vừa ra đầu thú.

Nguyên nhân được xác định là do xuất phát từ việc mâu thuẫn giữa một số cá nhân trong việc làm ăn, mua bán cỏ Mỹ nên các nên nhóm thanh niên ở xóm Nhà Đèn và nhóm thanh niên ở phường Đống Đa (TP Quy Nhơn, một số thông phản ánh xóm Lò Bò) huy động thêm nhiều đối tượng khác, dùng hung khí hỗn chiến, khiến nạn nhân Đ. tử vong.

Đáng nói, theo tìm hiểu của PV, cũng vì mâu thuẫn trên, cách đây khoảng hơn 1 năm, hai nhóm thanh niên này đã nổ súng, đâm chém lẫn nhau tại công viên Hà Thanh (phường Đống Đa) khiến một người tử vong.

Như đã thông tin, khoảng 23h30 khuya 15/5, tại trước tòa nhà Trung tâm Thương mại chợ Lớn Quy Nhơn (TP Quy Nhơn) đã xảy ra vụ ẩu đả giữa hai băng nhóm gồm hàng chục thanh niên địa phương.

Trong lúc đâm chém nhau bằng hung khí, phát hiện anh L.Đ.Đ bị chém đứt lìa cánh tay, nhóm thanh niên sau đó rời khỏi hiện trường, bỏ mặc nạn nhân nằm thoi thóp một mình. Sau đó, anh L.Đ.Đ được đưa đến bệnh viện cấp cứu. Tuy nhiên, do vết thương quá nặng nên anh Đ. đã tử vong vào lúc 0h15 rạng sáng 16/5.

Đây là một vụ việc trong hàng loạt các vụ việc đâm chém, bảo kê, đòi nợ thuê liên tục xảy ra gần đây trên địa bàn TP Quy Nhơn (Bình Định). Suốt thời gian vừa qua, nhiều vụ việc như tạt sơn, phá cơ sở kinh doanh, đâm chém thường xuyên xảy ra trên địa bàn này, khiến người dân lo lắng.

