Bắt nhóm thanh niên chém người tại đám cưới gây xôn xao dư luận

Ngày 26-8, Cơ quan Cánh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Nai đã khởi tố bị can, thi hành bắt tạm giam 6 người gồm: Đ.T.Phong (23 tuổi); N.V.Thiện (24 tuổi); N.V.Thuận (2 tuổi, cả 3 cùng ngụ ấp Thuận Hòa 1, xã Thuận Lợi); N.K.Ngọc (21 tuổi); N.B.Cường (21 tuổi); H.T.Lộc (22 tuổi) và P.V.Khánh (21 tuổi, cùng ngụ xã Phú Riềng) để điều tra về hành vi "Cố ý gây thương tích".

6 đối tượng bị bắt giữ

Trước đó, khoảng 15 giờ chiều 7-4, khi nhậu tại đám cưới thuộc ấp Đồng Búa, xã Thuận Lợi thì Thiện, Phong và Ngọc xảy ra mâu thuẫn với anh Mông Nhật C. (21 tuổi). Không giải quyết được mâu thuẫn, nhóm Thiện rời đi và chuẩn bị 3 con dao tự chế, rủ thêm các đồng bọn khác quay lại đám cưới.

Khi thấy anh C., nhóm Thiện dùng dao chém vào lưng và dùng ly bia ném vào đầu anh C. Thấy vậy, chị N. vào can ngăn thì bị chém trúng cổ tay phải.

Được mọi người can ngăn nên cả nhóm bỏ đi về. Kết luận pháp y anh C. bị thương tích 19%, chị N. bị thương tích nhẹ.

Sau một thời gian truy xét, củng cố tài liệu chứng cứ, Công an tỉnh Đồng Nai đã khởi tố vụ án hình sự “Cố ý gây thương tích”, khởi tố bị can, ra lệnh tạm giam đối với 6 đối tượng trên.