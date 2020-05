Vụ hỗn chiến kinh hoàng ở Quy Nhơn: Giám đốc Công an Bình Định nói gì?

Thứ Bảy, ngày 16/05/2020 21:33 PM (GMT+7)

Thiếu tướng Nguyễn Bá Nhiên chỉ đạo lực lượng công an điều tra, xử lý nghiêm theo quy định pháp luật đối với các đối tượng trong vụ hỗn chiến.

Vụ hỗn chiến khiến một nam thanh niên tử vong

Chiều 16/5, trao đổi với Báo Giao thông, Thiếu tướng Nguyễn Bá Nhiên - Giám đốc Công an tỉnh Bình Định cho biết, đã chỉ đạo các lượng lượng công an truy bắt nhóm đối tượng liên quan đến vụ hỗn chiến trong đêm 15/5 khiến một người chết.

"Dù là ai hay bất cứ lý do gì cũng phải xử lý nghiêm theo quy định pháp luật, không có chuyện lơi lỏng hay bao che gì cả. Tôi đã chỉ đạo anh em làm quyết liệt', Thiếu tướng Nguyễn Bá Nhiên nói.

Lãnh đạo Công an tỉnh Bình Định cho hay, ngay trong đêm 15/5 đến sáng 16/5, cơ quan công an đã đến nhà các đối tượng để vận động ra đầu thú. Đã có một số đối tượng liên quan vụ việc ra đầu thú, cơ quan công an đang lấy lời khai các đối tượng.

Theo nguồn tin của Báo Giao thông, nguyên nhân dẫn đến hỗn chiến trên là do mâu thuẫn giữa một số cá nhân. Sự việc ngay sau đó được giải quyết bằng ẩu đả, cả hai nhóm kêu gọi thêm người, mang hung khí hỗn chiến, khiến nạn nhân Lê Đức Đ. (SN 1993, TP.Quy Nhơn) bị chém lìa tay và tử vong sau đó. Ngoài ra, hai nhóm này đã có một số mâu thuẫn từ trước.

Như Báo Giao thông đưa tin, khoảng 23h30 ngày 15/5, tại trước tòa nhà Trung tâm Thương mại chợ Lớn Quy Nhơn (TP Quy Nhơn) đã xảy ra ẩu đả giữa hai băng nhóm gồm hàng chục thanh niên địa phương, khiến Đ. tử vong.

Nguồn: https://www.baogiaothong.vn/vu-hon-chien-kinh-hoang-o-quy-nhon-giam-doc-cong-an-binh-dinh-noi-gi...Nguồn: https://www.baogiaothong.vn/vu-hon-chien-kinh-hoang-o-quy-nhon-giam-doc-cong-an-binh-dinh-noi-gi-d465517.html