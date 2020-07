Anh truy sát cả nhà em gái ở Thái Nguyên: VKS đề nghị mức án với bị cáo

Trên cơ sở đánh giá toàn bộ chứng cứ vụ án anh truy sát cả nhà em gái, đại diện VKSND tỉnh Thái Nguyên đã đề nghị mức hình phạt đối với bị cáo Hồng.

Bị cáo Hồng tại phiên xét xử.

Sáng 8/7, TAND tỉnh Thái Nguyên mở phiên xét xử sơ thẩm Bùi Xuân Hồng (63 tuổi, phường Thịnh Đán, TP.Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên) về tội Giết người. Bị cáo Hồng là cựu Phó giám đốc Công ty CP xi măng La Hiên.

Bị hại trong vụ án là Bùi Thị Hà (60 tuổi, em gái bị cáo Hồng, trú tại phường Chùa Hang, TP.Thái Nguyên) và Nguyễn Văn Thành (66 tuổi, chồng bà Hà).

Tiếp tục phần xét hỏi của HĐXX, bị cáo Hồng thừa nhận VKSND tỉnh Thái Nguyên truy tố mình tội giết người là đúng người, đúng tội. Hồng khai có 11 năm công tác trong quân đội, trong đó có 4 năm tại chiến trường Campuchia. Bị cáo bị tiểu đường cách đây 3 năm, huyết áp cao và bệnh đại tràng.

Bị cáo Hồng cho biết, hằng ngày vẫn nuôi vợ con bằng tiền lương 6 triệu đồng/tháng. Bị cáo rất muốn dùng số tiền của mình để bồi thường cho gia đình bị hại, nhưng hiện nay gia đình bị cáo không có tiền nên đề nghị khấu trừ vào khoản tiền bị hại đã nợ.

Khi được hỏi muốn nói gì với gia đình bị hại, bị cáo Hồng xin lỗi tổ tiên, gia đình bị hại, bị cáo muốn lấy cái chết để đền tội. Trong phần xét hỏi, Hồng liên tục nói muốn được giải thoát.

“Trong trại giam, hơn 10 lần tôi đã nghĩ đến cái chết, bây giờ cho tôi xin chết ngay, tôi sống như này quá khổ rồi”, bị cáo Hồng nói.

Tại phiên toà, chị Hiền, (con gái bà Hà) mong muốn HĐXX minh oan cho bố, mẹ chị, đặc biệt là mẹ, người có nỗi khổ tâm rất lớn và làm rõ thêm về số tiền vay nợ đối với bị cáo Hồng.

“Trước khi bị sát hại, mẹ tôi là một bệnh nhân ung thư đại tràng, mẹ tôi cũng đã rất cố gắng để thay cho con trả nợ cho bác Hồng nhưng lại bị sát hại dã man”, chị Hiền nói.

Tuy nhiên, HĐXX không chấp nhận việc này và giải thích phiên xét xử ngày hôm nay chỉ xử về tội "Giết người" còn việc vay nợ có thể sẽ mở thêm 1 phiên xử khác.

Kết thúc phần xét hỏi, đại diện VKSND tỉnh Thái Nguyên nhận định, hành vi phạm tội của bị cáo Bùi Xuân Hồng xuất phát từ mâu thuẫn cá nhân. Hành vi của bị cáo làm ảnh hưởng xấu đến xã hội, hậu quả làm 2 người chết, 1 người bị thương.

Bản thân bị cáo đã chuẩn bị hung khí giết người từ trước. Hành vi của bị cáo là quyết liệt cướp đi tính mạng của anh Vương, ông Thành và bà Hà. Do vậy cần phải cách ly bị cáo ra khỏi xã hội.

Đại diện VKSND tỉnh Thái Nguyên đánh giá vụ án thể hiện rất rõ Bùi Xuân Hồng phạm tội Giết người. Tuy nhiên, trước khi phạm tội bị cáo có nhân thân tốt, là người có công với cách mạng được nhiều bằng khen, giấy khen, do áp lực kinh tế gia đình bị cáo mới phạm tội.

Trên cơ sở đánh giá toàn bộ chứng cứ vụ án, đại diện VKSND tỉnh Thái Nguyên đề nghị tuyên xử Bùi Xuân Hồng về tội “Giết người” mức hình phạt là tù chung thân.

Theo cáo trạng, tối 14/9/2019, bị cáo Hồng sang nhà bà Hà để tìm gặp anh Nguyễn Thành Vương (con rể của bà Hà, SN 1981, trú phường Chùa Hang, TP.Thái Nguyên) và chị Nguyễn Thị Phương Thảo (SN 1983, con gái bà Hà) để đòi nợ số tiền 3 tỉ đồng.

Tại nhà em gái, bị cáo Hồng có nói chuyện sau đó xảy ra xô xát. Hồng rút dao nhọn đâm nhiều nhát vào người anh Vương. Khi vợ chồng bà Hà can ngăn, bị cáo dùng dao đâm 2 vợ chồng em gái.

Sau khi vụ việc xảy ra, cả 3 nạn nhân được người thân đưa đi cấp cứu. Nhưng do vết thương quá nặng nên bà Hà tử vong. Đến ngày 17/9/2019, ông Thành (chồng bà Hà) tử vong tại Bệnh viện Bạch Mai.

Ngày 17/9/2019, Công an tỉnh Thái Nguyên đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Bùi Xuân Hồng về hành vi Giết người. Theo cơ quan điều tra, bị cáo Hồng truy sát cả nhà em gái do mâu thuẫn tiền bạc.

