Vụ anh truy sát cả nhà em gái: 5 tháng sau bị cáo mới biết em rể và em gái tử vong

Trước đó, tối 14/9/2019, bị cáo Hồng đi xe đạp sang nhà bà Hà để tìm gặp anh Nguyễn Thành Vương (con rể của bà Hà, SN 1981, trú phường Chùa Hang, TP.Thái Nguyên) và chị chị Nguyễn Thị Phương Thảo (SN 1983, con gái bà Hà) để đòi nợ số tiền 3 tỉ đồng. Khi đi, Hồng có mang theo 1 con dao nhọn loại dao bầu có cán gỗ, 1 con dao bấm, 1 khẩu súng bên trong có 3 viên đạn, 1 chai nhựa dung tích 1,5 lít đựng xăng. Tại nhà em gái, Hồng có nói chuyện sau đó xảy ra xô xát với người nhà em gái. Bất ngờ, bị cáo rút dao nhọn đâm nhiều nhát vào người anh Vương. Khi vợ chồng bà Hà can ngăn, Hồng dùng dao đâm 2 vợ chồng em gái. Sau khi vụ việc xảy ra, cả 3 nạn nhân được người thân đưa đi cấp cứu. Nhưng do vết thương quá nặng nên bà Hà tử vong ngay sau đó. Đến khoảng 2h30 ngày 17/9/2019, ông Thành (chồng bà Hà) tử vong tại Bệnh viện Bạch Mai. Ngày 17/9/2019, Công an tỉnh Thái Nguyên đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Bùi Xuân Hồng về hành vi Giết người. Theo cơ quan điều tra, bị cáo Hồng truy sát cả nhà em gái do mâu thuẫn tiền bạc.