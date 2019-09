Công an nói gì về bức tâm thư uất ức của nguyên Phó GĐ truy sát cả nhà em gái

Thứ Tư, ngày 18/09/2019 09:06 AM (GMT+7)

Một lá thư tuyệt mệnh hé lộ nhiều tâm sự được cho là của Bùi Xuân Hồng, nghi can gây ra vụ thảm án truy sát cả nhà em gái ở Thái Nguyên đã gây xôn xao mạng xã hội.

Ông Bùi Xuân Hồng trước khi gây ra vụ thảm án.

Mới đây, trên mạng xã hội Facebook bất ngờ xuất hiện bài đăng có nội dung liên quan đến vụ thảm án anh trai truy sát cả nhà em gái ở Thái Nguyên. Cũng trong bài đăng này có đính kèm những hình ảnh chụp lại hai lá thư tuyệt mệnh được cho là của Bùi Xuân Hồng (SN 1956, trú phường Thịnh Đán, TP.Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên), nghi can gây nên vụ việc.

“Sống trong những ngày cuối đời này lúc nào tôi cũng suy nghĩ rất nhiều, sức khoẻ suy yếu, râu tóc bạc trắng. Nếu chết đi trong lúc này gia đình sẽ rất khó khăn. Mất đi khoản tiền lương 8 triệu đồng 1 tháng. Vợ đi làm thuê cũng chỉ có 4 triệu 1 tháng. Con còn đang học dở dang…. Cả năm nay tôi không dám dùng dầu gội, chỉ dùng xà phòng. Trong ví không có nổi 200 nghìn, không dám nạp tiền điện thoại để gọi đi, tất cả dồn hết cho gia đình. Càng nghĩ càng căm hận vợ chồng đứa cháu… cướp hết 3 tỷ đồng tiền mồ hôi sương máu của tôi dành dụm suốt 45 năm để lo cho gia đình và an hưởng tuổi già. Làm cho gia đình tôi tan nát”, trích dẫn lá thư được viết vào ngày 28/8.

Tiếp đó, trong lá thư thứ 2 được viết vào ngày 1/9 có nội dung: Tôi đã định hôm nay là ngày ra đi của mình. Đáng ra ngày này đã đến cách đây 1 tháng nay rồi,vì nhà đứa em có việc tôi không muốn ảnh hưởng đến ngày vui của 2 cháu. Hơn 1 tháng không ngày nào ngủ yên giấc, chỉ nghĩ đến cảnh giết chóc, uất hận. Cũng chỉ mong gia đình em và cháu trả cho mình 10 triệu một tháng trong số 3 tỷ tiền gốc của mình để lo được qua ngày đoạn tháng, kéo dài thời gian cho mình và cho vợ con. Nhưng càng đợi, gọi điện chúng càng bặt vô âm tín thách thức mình. Thực tình, tôi không muốn chết vì biết cái chết này không hay ho gì, phải ra tay với em với cháu. Trong khi mình là cán bộ Đảng viên. Mẹ già thì hơn 90 tuổi rồi. Rồi báo chí đăng tin cảnh thảm sát, huynh đệ tương tàn. Nhưng suy nghĩ tôi thấy quá nhục nhã, cuộc sống rớt xuống vực thẳm, không còn lối thoát. Tư tưởng đã hoàn toàn suy sụp”.

Liên quan đến hai lá thư tuyệt mệnh nói trên, sáng 18/9, Đại tá Đặng Đức Đang, Phó Giám đốc Công an tỉnh Thái Nguyên cho biết, Cơ quan CSĐT xác định hai lá thư tuyệt mệnh này do nghi can Bùi Xuân Hồng viết dưới hình thức một loại nhật ký.

"Có thể gia đình nghi can Hồng đã đăng lên mạng xã hội facebook. Chúng tôi vẫn chưa thu giữ được hai lá thư trên và đang tiếp tục xác minh, thu giữ", Đại tá Đang thông tin.

Nội dung hai lá thư tuyệt mệnh được cho là của ông Hồng gây xôn xao dư luận.

Trước đó, khoảng 18h30 ngày 14/9, ông Bùi Xuân Hồng, nguyên là Phó Giám đốc 1 xí nghiệp kinh doanh, sản xuất xi măng (đã nghỉ hưu theo chế độ) tới nhà em gái ruột của mình là Bùi Thị Hà (SN 1959, ở tổ 14, phường Chùa Hang, TP.Thái Nguyên) để giải quyết mâu thuẫn vay nợ.

Khi đi, ông Hồng đem theo 1 con dao nhọn để trong túi quần; 1 con dao bầu và 1 khẩu súng các-pin có chứa 3 viên đạn đựng trong bao đựng vợt cầu lông cùng một chai xăng.

Tới nơi, trong nhà có bà Hà, ông Nguyễn Văn Thành (chồng bà Hà) và anh Nguyễn Thành Vương (SN 1981, con rể bà Hà); sau khi có lời nhắc về khoản tiền mà anh Vương đang nợ, ông Hồng đã dùng dao nhọn đâm nhiều nhát vào người anh Vương, khiến anh Vương ngã gục xuống.

Thấy vậy, bà Hà và ông Thành cùng hai người khác trong gia đình lao vào khống chế. Trong lúc giằng co, ông Hồng đã dùng dao đâm vào bà Hà và ông Thành.

Hậu quả, bà Hà bị đâm một nhát vào ngực trái, tử vong; anh Vương và ông Thành bị nhiều nhát dao vào người và được đưa đi cấp cứu. Đối tượng sau đó đã bị khống chế, bàn giao cho cơ quan công an.

Theo Công an tỉnh Thái Nguyên, trong năm 2016, 2017, gia đình bà Hà có vay tiền của ông Hồng nhiều lần với tổng số tiền 3,6 tỷ đồng; sau nhiều lần đòi tiền không được, ông Hồng đã nảy sinh ý định giết người sau đó tự tử.

Đến ngày 16/9, Công an tỉnh Thái Nguyên đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Bùi Xuân Hồng.