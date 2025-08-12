Vai trò đắc lực của “Nghĩa trời” trong đường dây buôn lậu vàng khủng

Để gây án, Nghĩa dùng hai mật danh “Nghĩa trời” hoặc “ông Cả Lĩnh”. Đối tượng này cùng trang lứa và cùng quê với Sa nên được ông trùm rất tin tưởng. Nghĩa cũng thường qua lại Campuchia để buôn bán và có ruộng lúa ở vùng đất này. Tuy có trình độ học vấn… 0/12 nhưng thủ đoạn gây án của Nghĩa khá tinh vi, biết dùng các mật danh và ám hiệu. Do vậy, Sa đã thuê Nghĩa sử dụng xuồng máy vận chuyển tiền USD (của các đầu mối tiêu thụ đặt mua vàng, được đóng trong thùng giấy dán kín, hoặc túi nilon màu đen) sang Campuchia giao cho Xây, Mập (người Campuchia) đặt mua vàng.

Tiếp đó, Nghĩa vận chuyển về Việt Nam giao cho Lê Thị Kim Xuyên (vợ của Nghĩa). Tùy từng lần, Xuyên giao vàng cho 3 đối tượng khác do Sa thuê, gồm: Huỳnh Ngọc Quang Trung, Ngô Việt Quốc Tuấn (cùng ngụ phường Núi Sam, TP Châu Đốc, tỉnh An Giang) hoặc Ôn Thế Hải (ngụ xã Vĩnh Gia, huyện Tri Tôn, tỉnh An Giang; nay là xã Vĩnh Gia, tỉnh An Giang) để các đối tượng này thuê xe ôtô, vận chuyển về các tỉnh, thành phố như, TP Hồ Chí Minh, An Giang, Cà Mau giao cho Đặng Thị Thanh Huệ (SN 1990, ngụ xã Bình Hưng, TP Hồ Chí Minh), Lê Huy Phương, Huỳnh Cẩm Chương, Phạm Ngọc Thắng. Tại đây, bọn chúng nhận tiền thanh toán đặt cọc mua vàng mang về giao cho Nghĩa.

Bị can Nghĩa cùng tang vật.

Nhằm tránh sự phát hiện, kiểm tra của cơ quan chức năng, Sa, Nghĩa cùng đồng bọn sử dụng sim “rác”, đăng ký tài khoản và lập nhóm mạng xã hội Telegram, Whashap để trao đổi thông tin; sử dụng mật hiệu để trao đổi như, “cá hoặc khô cá” nghĩa là “vàng”, “96” nghĩa là “USD”, “ông bà bán cá” nghĩa là Nghĩa và Xuyên. Đáng lưu ý, vàng được đựng trong túi nilon màu đen, dán kín băng dính, bên ngoài ghi ký hiệu “Tom hoặc L” (vàng do Lê Huy Phương đặt), ký hiệu “Ka” (vàng do Huỳnh Cẩm Chương đặt), ký hiệu “TH” (vàng do Phạm Ngọc Thắng đặt), ký hiệu “Adi” (vàng do Huệ đặt) cất giấu kín dưới bộ phận động cơ của vỏ lãi; tác động nhiệt để xóa bỏ thông tin nguồn gốc nước ngoài trên bề mặt thỏi vàng trước khi vận chuyển về Việt Nam giao cho các đầu mối tiêu thụ. Các đầu mối này nung chảy, cắt nhỏ hoặc chế tác thành trang sức để bán cho các khách hàng. Riêng Phạm Ngọc Thắng giao Phạm Đình Giải đeo dây chuyền vào người vận chuyển qua đường hàng không ra TP Hà Nội tiêu thụ. Chúng sử dụng tài khoản ngân hàng của nhân viên hoặc người thân để nhận hoặc trả tiền mua bán vàng.

Trong các ngày 11, 14, 16 và 17/12/2024, Sa đã tổ chức mua, vận chuyển 5 chuyến, tổng 36kg vàng, trị giá hơn 79 tỷ đồng từ Campuchia về Việt Nam tiêu thụ. Trong đó, 4 chuyến trong các ngày 11, 14 và 16/12/2024 đã vận chuyển trót lọt 24 kg. Chuyến ngày 17/12/2024, khi Nghĩa đang vận chuyển 12kg vàng từ Campuchia về Việt Nam thì bị Bộ đội Biên phòng tỉnh An Giang phát hiện, bắt giữ.

Cụ thể, vào sáng 10/12/2024, Huệ liên hệ và trao đổi với Sa qua ứng dụng mạng xã hội Telegam và thống nhất mua 2kg vàng, giao tại TP Hồ Chí Minh vào chiều ngày hôm sau. Sau khi Nghĩa vận chuyển vàng từ Campuchia về Việt Nam đưa cho Xuyên để giao lại cho Huỳnh Ngọc Quang Trung vận chuyển về TP Hồ Chí Minh. Lúc 14h47 ngày 11/12/2024, đến địa phận huyện Thạnh Hóa, tỉnh Long An (nay tỉnh Tây Ninh), Trung gọi cho Huệ thông báo về việc đang vận chuyển vàng lên TP Hồ Chí Minh. Trung nói Huệ chuẩn bị cho người liên hệ nhận vàng. Theo yêu cầu của Huệ, lúc 15h22 cùng ngày, Mai Ngọc Thao (nhân viên tiệm vàng Kim Nam) gọi cho Trung hỏi thời gian giao nhận. Sau đó, Thao mang về đưa cho Huệ kiểm tra chất lượng và trọng lượng. Huệ gọi Thao lấy tiền đưa cho Trung mang về giao trực tiếp cho Nghĩa.

Ngày 14/12/2024, sau khi vận chuyển 2kg vàng từ Campuchia về Việt Nam, Nghĩa mang về nhà và bảo Xuyên liên hệ Huỳnh Ngọc Quang Trung để giao vàng. Xuyên liên hệ Trung hẹn ra bãi đất trống (phường Châu Đốc, tỉnh An Giang) để giao vàng. Sau khi nhận vàng, Trung liên hệ Ngô Việt Quốc Tuấn đến đón Trung để cùng giao vàng cho Lê Huy Phương, chủ Tiệm vàng Hai Bòn (An Giang). Sau đó, Phương nhận 2kg vàng và đưa tiền cho Tuấn để mang về giao cho Nghĩa.